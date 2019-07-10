Медведев разрешил отменить часть санкций против Украины

10.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение отменить ряд санкций против Украины как жест доброй воли и в качестве демонстрации позитивного отношения к простому населению бывшей советской республики с надеждой на изменение ситуации после выборов в Верховную Раду.

Об отмене санкций сообщил экс-министр энергетики Украины Юрий Бойко, встречавшийся с Медведевым сегодня в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бойко попросил Медведева и о новой отмене санкций – в отношении «объектов картонно-бумажной отрасли и объектов сельскохозяйственного производства», не уточнив названия предприятий, и имеют ли их собственники отношение к конкретной украинской партии.

«Мы обсудили с вами, и вы дали зелёный свет на одностороннее снятие санкций с некоторых товаров, которые попали под взаимные санкции. Санкции на поставки этих товаров на российский рынок привели к тому, что был остановлен ряд предприятий и наши люди потеряли рабочие места.

В продолжение нашего диалога мы подготовили конкретное предложение по некоторым объектам, которое просим вас рассмотреть в рамках достигнутых на прошлой встрече договорённостей, для того чтобы помочь некоторым предприятиям.

Это касается объектов картонно-бумажной отрасли и объектов сельскохозяйственного производства. Причём, что важно, эти предприятия традиционно работали с Российской Федерацией, имеют круг потребителей на территории России. Они не являются большими, критически важными в части нарушения общего баланса экспорта и импорта, тем не менее, как первый шаг и шаг доброй воли, односторонняя отмена санкций в их отношении была бы очень полезна, и это был бы очень хороший сигнал для всей экономики Украины. Я подготовил конкретные предложения, просил бы вас рассмотреть их и посодействовать их исполнению, если это возможно», – сказал Бойко.

«Что касается идеи по отдельным товарным группам, вы мне передайте эти предложения, мы их рассмотрим», – пообещал Медведев рассмотреть новое смягчение санкций.

Ранее украинский экономист Виктор Скаршевский заявлял, что санкции в сфере энергетики против Украины, которые ранее анонсировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оказались банальным переделом рынка – поставки из России на Украину угля даже возросли – и это при том, что новый президент Владимир Зеленский продолжает антироссийскую риторику своего предшественника.

«Это никакие не санкции. Если почитать внимательно то постановление правительства Российской Федерации, там написано, что меняется система выдачи спецразрешений на экспорт угля, нефтепродуктов.

Сейчас российские компании подали на получение этих разрешений с 1-го июня. Прежде всего коксующийся уголь интересует Украину, у нас его нет, а от этого зависит работа украинских металлургических предприятий. И намного больше сейчас заявок на экспорт из России в Украину этого угля, чем было раньше.

И этот экспорт из России в Украину постоянно растет.

Поэтому я бы не говорил о каких-то санкциях, можно говорить о переделе рынка, но это уже с российской стороны, допуска тех или иных компаний к торговле с Украиной.

Но я бы не назвал это санкциями как таковыми», – заявил Скаршевский.