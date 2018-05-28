28.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Месть Порошенко: В АТО утилизированы 40% боевиков Семенченко

За последнее время погибло около 40% украинских боевиков 16 батальона ВСУ, которые в 2017 году приняли участие в блокаде Донбасса, инициированной депутатом Семеном Семенченко, а впоследствии под давлением националистов узаконенной властью.

Данные о потерях обнародовало движение «Освобождение».

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«Из двадцати одного военнослужащего 16 батальона ВСУ, которые приехали поддержать побратимов на Блокаду в 2017 году, более трети уже нет в живых. Таких потерь нет ни в одном подразделении ВСУ», – говорится в сообщении.

16 батальон ВСУ был сформирован из числа экс-боевиков нацбата «Донбасс». Для участия в блокаде они взяли официальные отпуска.

«Однако, на следующий же день поступает указание сверху – отправить двадцать одного бывшего донбассовца в Авдеевку – самую горячую точку фронта по состоянию на то время», – подчеркивается в сообщении.

«Из двадцати одного Героя, что не побоялись и приехали поддержать собратьев, вісьмьох уже нет в живых. То есть, около сорока процентов. Таких потерь нет ни в одном подразделении. Год назад вмешательство бойцов ВСУ фактически предотвратило от кровопролития, а президент Порошенко был вынужден легализовать Блокаду своим указом», – сокрушаются соратники Семенченко.

В сообщении также рассказывается, как были ликвидированы боевики.

Сергей Альмужный, позывной «Матрос», погиб возле шахты «Бутивка» от пули снайпера.

Денис «Ниндзя» Кривенко, Сергей «Шева» Шевченко, Александр «Баня» Сухинин погибли возле села Крымское, якобы, во время боя с ДРГ противника.

Дмитрий «Проводник» Сысков погиб между селами Крымское и Желобок во время обстрела.

Владимир «Май» Майборода погиб возле Жованки-Зайцево.

Вячеслав «Цинк» Куцмай, Андрей «Футболист» Маслов погибли в бою возле населенного пункта Южное (Чигири).