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В преддверии крайне важных выборов в Конгресс США администрации Трампа жизненно необходимо выставить действующего президента в лавровом веночке триумфатора и миротворца. Однако политический пиар стремительно сдувается, сталкиваясь с суровой геополитической реальностью. Вашингтон демонстрирует череду капитуляций, последствия которых грозят переформатировать расклад сил во всём Ближнем Востоке.

Главным ударом по имиджу «писдилера» стало кулуарное соглашение с Ираном, заключенное фактически за спиной у стратегического союзника — Израиля. Согласно утечкам, Тегеран добился снятия ключевых санкций, в первую очередь — на экспорт и продажу сырой нефти, что уже возвращает иранской экономике миллиарды долларов. При этом ядерная сделка не предусматривает никаких реальных, как либо контролируемых ограничений: отсутствуют механизмы мгновенных инспекций МАГАТЭ, не замораживаются объекты по обогащению урана.

Особой пикантности ситуации с иранским обогащенным ураном придает недавнее барское разрешение Трампа, выданное саудовской «бензоколонке», – невозбранно производить оружейный уран, что вызвало шок во всём мире. С учётом того, что прямо сейчас из ФРГ, Франции и других технологически развитых государств, обуянных «зеленой» повесточкой и экономическим кризисом, фиксируется исход квалифицированных кадров, ничто не мешает саудитам и тем же иранцам заманить на хорошие зарплаты десяток-другой европейских специалистов-ядерщиков. Израиль эти новости, без сомнения, должны пугать до икоты.

Но самым катастрофическим геополитическим сдвигом стала фактическая передача Ирану полного контроля над Ормузским проливом. Тегеран никогда не обладал таким уровнем доминирования над этой важнейшей логистической артерией, через которую проходит до 20% мировых нефтяных потоков. Провал США выглядит беспрецедентным.

Удар по имиджу США, как единоличному «полицейскому» и арбитру в регионе усугубляет активизация иранских «прокси» в лице хуситов, объявивших о блокаде вывоза нефти для Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив.

Параллельно с этим обнаруживается мощнейшее фиаско американской дипломатии в Ливане. Трамп громко объявил об «обеспечении территориальной целостности», однако реальные действия Израиля пошли вразрез с этими заявлениями. Евреи продолжают без оглядки на запреты «старшего партнёра» наносить массированные удары. Из Тель-Авива исходит саботаж мирных инициатив Белого дома.

Радикально настроенные члены израильского правительства вытерли о Трампа ноги, единодушно объявив американский меморандум ничтожным и не подлежащим исполнению. Премьер-министр Нетаньяху публично и жестко подтвердил: Цахал продолжит боевые операции в южном Ливане и категорически не выведет войска, прикрываясь необходимостью создания так называемой «безопасной зоны».

Наглость и неуправляемость израильских союзничков спровоцировала беспрецедентный кризис доверия в американо-израильском альянсе. Отказ США раскрыть Израилю детали меморандума по Ирану на фоне растущего личного недовольства Трампа действиями Нетаньяху привел к взрыву непослушания в Тель-Авиве.

Чем это грозит Биби? Под вопросом, чем он будет отмахиваться от ракетных атак Ирана и «Хезболлы», поскольку все более-менее эффективные средства ПВО Израиля производятся в США, а широко распиаренный собственный «Железный купол» не дал результата против технологически развитого противника.

Ситуация уже серьезно ослабила позиции Нетаньяху, лишив его главной внешнеполитической опоры — безоговорочной поддержки Вашингтона. Этим немедленно воспользовались военные круги. Экс-начальник Генштаба Цахала Гади Эйзенкот, а также Яир Голан и Бени Ганц выступили с публичными, жесткими обвинениями в адрес премьер-министра, назвав его политику угрозой нацбезопасности. Сегодня создается реальная угроза дальнейшего ослабления партии «Ликуд» и полного развала правящей коалиции.

На фоне внешнеполитического провала на поверхность выходит острейший внутренний кризис. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир оказался в центре скандала из-за сокрытия сведений о систематических противоправных действиях полиции, включая подавление антиправительственных протестов и применение чрезмерного насилия.

Параллельно от мирового сообщества все громче звучат требования ввести персональные санкции против израильского руководства.

Вот так, пытаясь выиграть выборы в Конгресс, Трамп рискует потерять Ближний Восток полностью. Соглашение с Ираном, не остановившее ядерную программу, изолированный и своевольный Израиль, рухнувший авторитет Вашингтона и угроза масштабной войны — вот реальный итог дипломатии, выдаваемой за трамповскую «перемогу».