MH17. Расследователи по собственной дурости подставили Украину

17.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

За пять лет, прошедших после катастрофы малайзийского «Боинга» в небе Донбасса, стало очевидно, что Россия к этому не имеет отношения.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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«Для меня за пять лет ничего не изменилось. Намеренно или по ошибке был сбит самолет, но факт остается фактом: Россия к этому отношения не имеет. Появились новые сведения, некоторые – по дурости расследователей. Они ведь сами продемонстрировали заводские номера на обломках ракеты», – отметил Мураховский.

Напомним, что серийный номер на обломках ракеты, по словам расследователей сбившей «Боинг», показал, что она была приписана к 223-му зенитно-ракетному полку, который дислоцируется на территории Львовской области.

Кроме того, военный эксперт обратил внимание, что обвинители России даже не предоставили данные радиотехнического контроля с украинской стороны и американские данные по спутниковыми снимками.

«У них там висели, да и сейчас висят, спутники SBIRS, которые способны засекать пуски и тактических ракет, и зенитных ракет малой и средней дальности. Ракета 9М317 явно была бы зафиксирована. Мы, кстати, свои данные радиотехнического контроля представили. Никаких опровержений не последовало», – говорит главред «Арсенала Отечества».

Также он поставил под сомнение, что одна пусковая установка могла бы сбить «Боинг» без машины управления и без радиолокационного обнаружения.

«Самоходная огневая установка, которую нам показывают на фото, в одиночку сканирует назначенный ей сектор в очень узком диапазоне по азимуту и по высоте. Чтобы попасть, ей предварительно надо знать, куда навестись, получить запросы ответчика «свой-чужой». Теоретически, конечно, если знать много вводных и по высоте, и по скорости, и по маршруту движения, попасть можно. Но практически невероятно. Хотя бы один командный пункт РЛС дивизиона должен быть для минимального комплекта. Это несмываемое пятно на голландском правосудии», – считает Мураховский.