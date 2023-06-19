Минюст оказался бессилен против «Ельцин-центра»

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Минюст РФ не смог провести проверку «Ельцин-центра» в Екатеринбурге на предмет признания его иноагентом, так как закон «О центрах исторического наследия президентов РФ» освобождает «Ельцин-центр» от обязательства сдавать отчётность и отчитываться за свои расходы.

Об этом говорится в ответе Минюста депутату Госдумы РФ от Свердловской области Андрею Альшевских, который направил запрос о проверке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое условие прописали эсеры – авторы закона об историческом наследии президентов. Потому «Ельцин-центр» и чувствует свою безнаказанность. Сколько он существует, столько за ним тянется шлейф претензий. За минувшие годы жалобы на «ЕЦ» сыпались градом во всевозможные инстанции. Но ничего из того, что ставилось в вину, официально не подтвердилось. Нет ни решений суда, ни актов прокуратуры. Потому в один прекрасный момент полемика стала восприниматься не иначе как белый шум», – написал Альшевских в своем тг-канале.

Он видит выход в том, чтобы внести поправки в закон и лишать «Ельцин-центр» данных льгот. Тогда Минфин сможет провести его проверку.

Его коллега также депутат от Свердловской области Максим Иванов сравнил попытки закрыть «Ельцин центр» и признать его иноагентом с борьбой украинских властей против советских памятников.

«Друзья, коллеги, граждане. Да отстаньте вы от этого Центра. Если у кого-то с тонкой душевной организацией есть претензии к содержанию мероприятий и экспозиции, посвященной первому президенту России, то инициируйте творческую дискуссию, и там разбирайтесь. Но сейчас эти конъюнктурные попытки закрыть ЕЦ, по сути, мало чем отличаются от первобытной борьбы против советских памятников, которую „героически“ ведет бандитский киевский режим и разномастные политические карлики из Прибалтики. Честное слово, эту бы „запретительную энергию“ да в помощь нашим парням на СВО! Пользы для родины было бы несоизмеримо больше», — заявил Иванов.

Бывший вице-губернатор Сахалинской области Дмитрий Федечкин считает, что экспозицию «Ельцин-центра» можно вполне использовать и для разоблачения политики первого президента России.

«Недавно побывал в Ельцин-центре, вместе с сыном. И все экспонаты, необходимые для того, чтобы донести несовершеннолетнему потомку свои оценочные суждения на эпоху ЕБН (многочисленные минусы, немногочисленные плюсы) в музее обнаружились в избытке. Вся необходимая фактура по правлению Ельцина отражена в экспозициях, достаточно всего лишь её правильно интерпретировать. Так что дело не в музее – дело в экскурсоводе», – написал Федечкин.

Учредителем «Ельцин-центра» является администрация президента РФ. В его наблюдательный совет входят глава администрации президента РФ Антон Вайно, депутат Павел Крашенников и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Из бюджета России либеральному учреждению каждый год выделялось 250-300 млн руб, а в 2024 планируется выделить 376 млн.