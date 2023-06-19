«Мир фашистского либерализма»: в Софии гомосексуалисты осквернили памятник освободителям

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Противостояние Славянского мира и коллективного Запада касается не только политических разногласий. Противоречия куда глубже. Различен сам взгляд на мир и человека, как такового.

Очередной парад гомосексуалистов «София Прайд 2023», затеянный в столице Болгарии, имеет уже свою 16-летнюю историю. В прошлом году гей-парад собрал более 12 тысяч участников со всей Европы. Поддержку шествию выразили многочисленные болгарские компании и организации, представители посольств 28 дипломатических миссий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Нынешний марш «Софийский прайд» организован Фондом GLAS совместно с Фондом Билитис, ЛГБТ-движением и Болгарским Хельсинкским комитетом. Мероприятие проводится при поддержке посольства США, посольства Австралии, Absolut, Mastercard, Delinian и еще десятка крупных компаний и концернов.

В качестве особо извращенной издевки ЛГБТишники старт своей демонстрации устроили возле памятника Советской Армии в центре Софии. Место выбрано не случайно. Осквернение святынь – излюбленная практика этой публики…

Не у всех болгар это постыдное действо вызвало восторг. Одновременно с гей-парадом прошла демонстрация сторонников традиционных семейных отношений. Мероприятие, стартовавшее в социальных сетях, инициаторы назвали «Маршем семьи», и его основным требованием было разработать и принять в стране государственную демографическую стратегию до 2050 года.

Шествие было строго деполитизировано, партийные флаги и агитация запрещены самими организаторами.

Сопротивление шабашу, устроенному ЛГБТ началось еще накануне самого марша. Болгарское издание СЕГА («Сейчас») сообщило:

«Группа демонстрантов, некоторые из которых были одеты в футболки партии «Возрождение», прошлой ночью ворвались в кинотеатр «Одеон» и саботировали показ программы «Sofia Pride Film Fest». Об этом стало известно из поста в Facebook на странице фестиваля. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видно, как люди держат плакаты с лозунгами против «педофилии» и прав ЛГБТ. По словам организаторов, протестующие оскорбляли и угрожали зрителям в фойе кинотеатра, а присутствовавшие сотрудники полиции даже подбадривали их, и пожимали руки злоумышленникам. Показ фильма отменили».

Вероятно, у полицейских и авторов сайта различается толкование слова «злоумышленник», как и сами понятия добра и зла…

И еще одна цитата:

«Показ был частью культурной программы перед 16-м Софийским гей-парадом, который состоялся в Софии 17 июня. Фильм «Близкие» — один из самых титулованных европейских фильмов прошлого года, он стал обладателем Гран-при в Каннах и номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и «Сезар», как лучший фильм на иностранном языке…».

Поясню для читателей. «Титулованный» фильм рассказывал о «любви» двух 13-летних (!) мальчиков… Так что, обвинения в педофилии, были вполне уместны.

Своё слово сказала и церковь. Священный Синод Болгарской Православной Церкви выступил против проведения «Софийского прайда», выразив «свое неодобрение и несогласие» с «организацией и проведением гей-парада в нашей дорогой столице Софии».

«Как пастыри, мы очень обеспокоены возрастающими тенденциями в болгарском обществе, в которых принятие гомосексуализма выступает как нечто нормальное, особенно среди молодежи», – заявили в БПЦ.

Нынешняя болгарская власть всеми силами пытается доказать преданность и исключительную лояльность своим кураторам из Вашингтона и Брюсселя. Уничтожение традиционных национальных славянских ценностей они прикрывают лозунгами об уважении к «чужому гендерному выбору» и «свободе самовыражения». Самих же себя, марионетки западных посольств, захватившие власть в стране, называют… либералами. На эту тему очень точно высказался известный болгарский журналист Петар Волгин.

«Наводнение своих аккаунтов в Instagram селфи с «Софии Прайд» не имеет ничего общего с либерализмом. Те, кто ежеминутно претендует на звание «либералов», ни к каким либеральным ценностям отношения практически не имеют. Но у них есть нечто общее с другой политической идеологией. С той, которая не допускает никакого другого мнения, кроме своего. Да, это фашистская концепция мира. Поэтому, именно те, кого сегодня называют «либералами», кто бравирует какими-то евроатлантическими ценностями, на самом деле являются самыми обычными фашистами. Они заражены вирусом несвободы и хотят заразить им всех остальных. Всеобъемлющая задача фашистских «либералов» — уничтожить свободу… Неделю назад на двери столичного заведения появилась вывеска «Сторонников партии «Возрождение» не обслуживаем!!!». Это сообщение должно было насторожить, прежде всего, из-за аналогии с нацистской Германией, где многие заведения и магазины имели вывеску «Евреи здесь не обслуживаются». Да, все началось с антиеврейских граффити, и все мы знаем, чем закончился этот призыв к «чистоте». Ты можешь постоянно называть себя либералом, но если твои действия фашистские, ты вовсе не либерал, ты выглядишь, как простой фашист. Так что добро пожаловать в дивный новый мир победившего фашистского «либерализма», – считает Волгин.

Мне нечего добавить к словам болгарского коллеги…