Киевский диктатор Зеленский не пойдет на выполнение мирного плана, закрепляющего отказ от территорий и вступления в НАТО, потому что это вызовет мятеж.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывший посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Карпентера, американский план не случайно появился во время коррупционного скандала на Украине.