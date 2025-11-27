Мира не будет. Зеленский осознаёт, что ему угрожает мятеж, – американский дипломат
Киевский диктатор Зеленский не пойдет на выполнение мирного плана, закрепляющего отказ от территорий и вступления в НАТО, потому что это вызовет мятеж.
Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил бывший посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По мнению Карпентера, американский план не случайно появился во время коррупционного скандала на Украине.
«Тот, кто хотел продвинуть этот план сейчас, воспользовался тем, что Зеленский ослаблен коррупционным скандалом, который затронул людей, очень близких к нему лично. Возможно, это было сделано намеренно, потому что Стив Уиткофф вел переговоры с российской стороной.
Был ли Уиткофф частью этого плана или это просто совпадение? Я не могу сказать наверняка, но Зеленский сейчас действительно выглядит немного уязвимым, но, в конце концов, он не согласится на что-то, что поставит под угрозу. Тогда у него дома начнется мятеж. И он это прекрасно понимает.
Он не собирается отказываться от суверенитета своей страны только потому, что это удобный момент для другой стороны», – заявил Карпентер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: