Мобилизация погрузила Украину в серьезный дефицит работников электростанций

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Из-за мобилизации на Украине сложился серьезный дефицит квалифицированных работников в отрасли энергетики. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Соколовского, на некоторых предприятиях не хватает 30-35% рабочих призывного возраста.

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«Мы в ассоциации знаем большую проблему с нехваткой персонала. То есть, в частности, может быть такая ситуация, что мы получим деньги, получим оборудование, возможно из Евросоюза, при помощи государства, но нам будет тяжело установить эти, в том числе солнечные станции. По данным наших участников, есть уже дефицит опытных монтажников в возрасте от 25 до 35 лет. Это дефицит 30-35%. И соответственно, у некоторых есть опасения, что может вообще остановиться работа по установке новых солнечных электростанций», – заявил Соколовский.