Молдова заблокировала Приднестровье для российских журналистов

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Корреспондент «РИА Новости» Артур Шайхутдинов не был задержан сегодня в аэропорту Кишинева и депортирован обратно в Стамбул, откуда и прибыл.

Причина отказа на въезд – отсутствие аккредитации министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

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«Был произведен дополнительный тщательный осмотр всех моих вещей, изучение всех моих документов. Паспорт так и не отдали. Конверт с моим паспортом передали экипажу и сказали, чтобы я обратился к ним по прилету», – рассказал Шайхутдинов.

Журналист направлялся в Приднестровье для освещения ситуации в регионе.

Ранее в Молдову не пустили съемочную группу «Известий». Оператору было отказано из-за «отсутствия обратных билетов», а корреспондента обвинили в планах поездки на Украину.

Напомним, депортацию и запрет на въезд россиянам практиковало ранее правительство, подконтрольное криминальному олигарху Владу Плахотнику. В 2017 году оно объявило российского вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон-грата и запретило въезд в страну делегации города Москвы, направлявшейся с целью развития межрегиональных связей.

Был наложен запрет на въезд известному политологу Михаилу Делягину, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Дарье Асламовой, другим ученым и журналистам.

Под аналогичные санкционные меры попали помощники главы Федерального агентства по делам молодежи и многие другие российские представители из самых разных сфер.

В 2019 году Плахотнюк бежал из страны под страхом уголовного преследования. Однако ставящая себе в заслугу его изгнание Майя Санду, став президентом, возобновила практики криминального олигарха. В декабре прошлого года пограничная служба Молдовы задержала и депортировала 9 российских политологов, которые направлялись в качестве наблюдателей на президентские выборы в Приднестровье.