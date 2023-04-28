Молдову может остановить только внутренний страх перед пропастью

Стремительно развивающийся дипломатический конфликт Молдовы и России может навредить миротворческим механизмам на Днестре, в которых задействованы российские дипломаты, а в дальнейшем – привести к разрыву отношений двух стран, который активно инспирируется извне.

О перспективах разрастания конфронтации и о том, возможно ли его сдержать, в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» рассуждает политолог Андрей Сафонов.

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ПолитНавигатор: Дипломатические конфликты России и Молдовы были и раньше. До чего дойдет эта дипломатическая война? Кишинев идет на разрыв дипломатических отношений с Россией?

Андрей Сафонов: Эта дипломатическая война не является самостоятельной инициативой Кишинева, что видно невооруженным глазом. С Запада спускают установку, в Кишиневе рвут под козырек. Режим управляемых и подконтрольных НПО-шников и остающихся среди них старых националистов ведет дело к параллельному разрыву и с Россией, и с СНГ.

Считаю разрыв дипотношений реальным развитием событий. К тому идет. Кстати, один из известных кишиневских «ястребов» уже заявил, что с Россией надо ввести визовый режим. Это – промежуточный шаг перед разрывом дипотношений с Москвой. Полагаю, что западники готовят разрыв дипотношений не только Молдовы, но и стран Прибалтики с Россией. Заодно весьма вероятно присоединение Молдовы в течение недолгого времени к антироссийским санкциям. Тоже, разумеется, не по свободной инициативе Молдовы.

ПолитНавигатор: Вводя ответные меры после высылки российского дипломата, Москва запретила въезд в РФ министру внутренних дел Молдовы Анне Ревенко, депутатам правящей партии Оазу Нантою, Лилиану Карпу и Олесе Стамате. Почему именно им?

Андрей Сафонов: Возможно, взяли тех, кто отличается наиболее антироссийской позицией. Хотя, во власти Молдовы сейчас сложно найти «пророссийских» товарищей. Ну, с Оазу Нантоем вопросов нет. Скорее всего, будут и другие шаги россиян. Тут важно – вот что. Кишинев по указке Запада провоцирует Россию для того, чтобы выведенные из себя москвичи сами разорвали отношения с Молдовой. Это пустой расчет. Для себя Россия уже решила: пока у власти Майя Санду и ее окружение, на молдо-российских отношениях можно поставить крест. Нет, не разрывать дипотношения (это сделает Кишинев в тот или иной момент), но заморозить контакты и не решать никаких серьезных вопросов. Запрет – это сигнал. Суть сигнала: вашей команды для нас не существует.

ПолитНавигатор: Какие меры, кроме дипломатических, может ввести Россия в ответ на недружественные шаги Молдовы?

Андрей Сафонов: Москва может позволить себе, во-первых, не спешить; во-вторых, тщательно взвешивать свои шаги. А все потому, что, как уже было ранее сказано, этой правящей группировки для российского руководства не существует. Я, кстати, не уверен, что Москва начнет махать сразу шашкой и сеять вокруг себя запреты на ввоз сельхозпродукции, на въезд других молдовских политиков и т.п. России важно не нанести ущерб теми или иными мерами тем, кто настроен дружить с ней. Тем, кто ввозит в РФ продукцию, кто сам работает там или его родные работают; кто просто любит русскую культуру, а государство российское считает одной из опор здравого смысла в современном мире. Одно несомненно для любого серьезного аналитика. Нынешних «рулевых» молдовского «корабля» Россия не видит в качестве партнеров для развития добрых двусторонних отношений. Об СНГ мы уже говорили…

ПолитНавигатор: Дальнейшее сокращение численности российских дипломатов в Кишиневе может повлиять на такие чувствительные области, как управление миротворческой операцией, работа выездного консульского пункта в Тирасполе, который обслуживает десятки тысяч граждан РФ, проживающих в Приднестровье?

Андрей Сафонов: Я не исключаю, что в Кишиневе хотят поломать работу консульского пункта в Тирасполе и вообще нарушить связь российского посольства с ПМР. В частности, прекратить поездки российских дипломатов в Приднестровье, чтобы создать у приднестровцев впечатление «брошенности». Но в эпоху современных телекоммуникаций общаться «на крайняк» можно и по скайпу и т.д. Никто в ПМР не поверит, что Россия отвернулась от своих союзников.

Что же касается миротворческой операции и – добавим – руководством Оперативной группой российских войск, не нужно беспокоиться. Как было подчеркнуто российскими коллегами на недавнем «круглом столе» членов Совета Федерации России и депутатами Верховного Совета ПМР, российские войска с территории Приднестровья не уйдут! Все детали и затруднения, которые могут возникнуть на «миротворческом фронте», будут разрешены. Судя по всему, для этого есть необходимая политическая воля. Если даже в «лихие 90-е» при Борисе Николаевиче Ельцине Москва не стала всерьез обсуждать уход русского солдата из ПМР (Стамбульский саммит ОБСЕ 1999 года, теперь уже ясно, был формальным в этом смысле мероприятием), то теперь и подавно.

И вот еще что. Возможно, что удар по российским дипломатам преследует конкретную цель разрушить работу Объединенной контрольной комиссии, которая мониторит обстановку в Зоне безопасности на Днестре. А такое разрушение, в свою очередь, может предшествовать выходу Молдовы из мирных соглашений 1992 года. Конечно, не факт, что именно так и произойдет, но если случится именно так, то вся ответственность за подобный ход событий падет на кишиневскую власть. И что тогда удивляться, если Москва сочтет, что власть Молдовы сама развязала россиянам руки?.. Так что лучше будем все бороться за мир. Так оно спокойнее.

ПолитНавигатор: Отношения между Молдовой и Россией будут и далее ухудшаться? Что могло бы остановить этот процесс?

Андрей Сафонов: Если мы дадим формальный ответ, то получится что-то вроде «кишиневская власть должна пересмотреть свою антироссийскую политику и вернуться на путь здравого смысла и разумного обсуждения всех спорных вопросов». Но я не очень верю в то, что правящая в РМ группировка хочет этого, и позволят ли ей сделать это Вашингтон, Брюссель и Бухарест. Тут вопрос уже не в остановке процесса деградации молдо-российских отношений, а в том, что не разрушить бы все «до основанья, а затем»…

Если, несмотря на западное давление, в Кишиневе поймут, что при нарастании конфронтации может разверзнуться пропасть, от падения в которую не спасут западные и румынские «кураторы», тогда есть шанс сохранить хоть какую-то стабильность. Но, повторюсь, Запад вручную управляет политикой Кишинева. Так что вариантов улучшения молдо-российских отношений я при нынешней кишиневской власти не вижу.