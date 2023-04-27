Молдову пинками толкают к войне

Новая мода заукраинских активистов в Кишиневе – заранее анонсировать запланированные ими провокации. Первая такая состоится уже завтра, 28 апреля, на административной границе Республики Молдова и Приднестровья. Организаторы говорят о «мирном» изгнании приднестровских пограничных и таможенных постов, хотя их действия говорят о системной кампании по эскалации в Зоне безопасности.

С идеей «выгнать» пограничников и таможенников непризнанной ПМР с линии разграничения выступили сразу два активиста, Григорий Федоров и Диана Деревянко. Он – уроженец Приднестровья, не так давно перебравшийся из-за политических разногласий на правый берег, она – беженка из Украины.

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С первых дней российской Специальной военной операции Федоров и Деревянко участвовали в заукраинских митингах у здания посольства РФ в Кишиневе. В том числе, при полном одобрении молдавских властей устраивали оскорбительные перформансы: повешение куклы с лицом президента России, похороны этой злосчастной куклы, выставка окровавленных «жертв изнасилования» из Бучи, обстрел посольства из петард и закидывание на территорию дипмиссии дымовых шашек. Наблюдавшая за явным нарушением дипломатических норм молдавская полиция бездействовала.

Завтрашняя акция из такого же разряда.

«Пришло время бороться за наше право на свободное передвижение и остановить эту незаконную таможню, которая мешает свободному передвижению по стране, охраняемой миротворцами страны-агрессора, распространяется коррупция, на которой облагают нелегальными пошлинами, спонсирующими режим Шерифа» – объявил Федоров в Фейсбуке.

Вместе с Деревянко они призвали подписчиков приходить к пунктам перехода административной линии «вместе с друзьями, семьей и соседями, чтобы показать, что мы не примем эти незаконные ограничения». Активисты обещают протестовать каждую пятницу, пока приднестровские таможенники и пограничники не покинут свои посты. Сама акция так и называется «Без границ: долой незаконную приднестровскую таможню».

Организаторы уверяют, что хотят исключительно мирного протеста, но тут же добавляют, «скорее всего, акция выйдет непредсказуемой». Обстановка в Зоне безопасности на Днестре и без того сложная, а подобные «непредсказуемые акции» не снижают напряженности.

Новости об осложнениях или эксцессах на линии разграничения между Приднестровьем и Республикой Молдова приходят всё чаще. На прошлой неделе молдавская делегация в Объединенной контрольной комиссии по урегулированию конфликта обвинила российских миротворцев в незаконном перемещении военной техники и вооруженной провокации. По словам молдавских чиновников, нарушение состояло в том, что миротворцы без согласования с молдавской стороной передвинули бронетранспортер, а затем «российские солдаты направили пулемет БТР на внутренний таможенный пост в Пырыте [населенный пункт с молдавской стороны, приме. Ред.], только вмешательство дубоссарской полиции облегчило ситуацию».

В молдавских СМИ этот инцидент превратился чуть ли не в кровопролитный бой с убитыми и ранеными.

«Российские солдаты обстреляли из пулемета БТР внутренний таможенный пост в Пырыте» – написал о случившемся крупнейший молдавский новостной агрегатор Point.md, заблокированный на территории РФ за распространение украинской и западной пропаганды и фейков об СВО и действиях российских военных.

Важно отметить, что не все в кабинетах молдавской власти и уж тем более в Приднестровье поддерживают эти воинственные настроения. Незадолго до обострения в результате переговоров тираспольских и кишиневских силовиков стороны обменялись заключенными. Приднестровцы вернули Молдове полицейского Адриана Глижина, уроженца Приднестровья, но служившего на правом берегу, а в Кишиневе освободили приднестровского милиционера Андрея Самония, арестованного в 2020. Оба освобожденных провели в заключении по разные стороны Днестра по три года.

Взаимное освобождение заключенных в другой ситуации могло бы способствовать разморозке диалога двух берегов Днестра. Однако сейчас обстановка в регионе подчинена исключительно интересам сил, извне управляющих Республикой Молдова, и потому использующих каждую возможность для напряжения.

В Киеве и на Западе приднестровский регион считают важным участком антироссийского фронта. Угрозой вторжения в Приднестровье украинская сторона шантажировала Москву с самого начала спецоперации, во время «экстракции» боевиков «Азова» из мариупольских подвалов, во время боев за линией Оскола и в разгар Бахмутской мясорубки. Едва киевское командование упиралось в российскую оборону, как тут же заводило речь о возможности ударить по малочисленной группировке российских миротворцев в Приднестровье, не имеющих даже тяжелого вооружения.

Территория непризнанной республики считается международно признанной частью Республики Молдова, но молдавские власти не только игнорируют украинские провокации, но и активно поддерживают такие начинания со стороны правого берега. Складывается картина проведения целенаправленной кампании правящего в Кишиневе режима, в первую очередь, против российских миротворцев. Под патриотическими лозунгами о защите территориальной целостности Молдавии прикормленные западными фондами НПО и масс-медиа провоцируют эскалацию в тех же местах, где всего лишь тридцать лет назад рвались снаряды.

Но если на Днестре усилиями «ярых патриотов» возобновится война, их никто не увидит на линии фронта. Они просто переедут проводить антироссийские митинги в Бухарест или Варшаву, втягивая новые страны в кровавое противостояние с Россией, точно так же, как украинские активисты не торопятся на передовую под Бахмутом или Запорожьем.