23.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Мосийчук наорал на телезрителя из Крыма

Украинский националист, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук накричал на телезрителя, дозвонившегося из Крыма в прямой эфир меджлисовского телеканала ATR.

Причиной послужили слова телезрителя, укорившего Мосийчука в том, что тот выступает против предоставления меджлисовцам «национально-территориальной автономии» в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Звонивший обвинил Мосийчука в унижении крымских татар: «Благодаря таким, как вы, Мосийчук, в Украине бардак, понимаете? И украинское государство не может состояться. Вы сегодня унижаете крымских татар».

В ответ на это соратник Олега Ляшко разозлился и устроил допрос дозвонившемуся: «А чем я унизил крымских татар? А что вы делали, когда оккупировали Крым, уважаемый? Дайте ответ, у вас есть российский паспорт сейчас?».

«Помолчите, дайте мне сказать. Вы будете в парламенте кричать», – попытался «отбиться» звонивший.

«Ответ дайте на вопрос, дайте ответ на вопрос – вы получили российское гражданство?» – не унимался националист.

«Дайте мне высказаться. Именно благодаря вам, таким…», – продолжил зритель.

«Да нет, благодаря вам, потому что вы пошли первые, получили российское гражданство, предав Украину. Вот вы получили российское гражданство. А сейчас вы пытаетесь противопоставить крымских татар украинцам. А я в 14-м году с оружием в руках останавливал российского агрессора. Понимаете разницу между мною и вами? И меня российские террористы хотели тут убить, а не вас. А вы сидите в оккупированном Крыму с российским паспортом и пытаетесь мне, человеку, который боролся и борется за целостность Украины и освобождение Крыма, пытаетесь мне что-то рассказать», – перешел на крик Мосийчук.