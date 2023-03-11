Мосийчук: В Совбезе Украины готовятся к сдаче территорий Москве

Заявления секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова о росте на Украине сторонников мира с Россией – очень тревожный знак, говорящий о том, что киевские власти прощупывают реакцию общества на возможные территориальные компромиссы с Москвой.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-боевик запрещённой в РФ группировки «Азов», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, откуда Данилов взял эти данные. Никаких данных соцопроса сейчас реально получить нельзя. Я уверен, что своим заявлением Данилов готовит почву под возможные какие-то переговоры и прощупывает почву. С одной стороны, он говорит – нет, это очень тревожно, но с другой – камень брошен, волны пошли, и они за этим наблюдают.

Второй аспект этой истории – естественно, ни один вменяемый человек не хочет войны, все хотят мира. И зная, как можно манипулировать социологией, составляя вопросы – естественно, если сейчас выйти на улицу и спрашивать, хотите ли вы возвращения мира, уверен, 99% людей скажут – хотим. С другой стороны, многие понимают, что цели, которые ставил перед собой Кремль, не изменились – это захват страны. Как с этим бороться – военным путём, путём переговоров – это уже инструменты. С другой стороны, все понимают, что учитывая цели Кремля, мира без победы быть не может, а как получить эту победу – вопрос технический», – сказал нацист.

По его предположению, киевский режим хочет сдать противнику территории.

«Власть «телемарафоном» фактичекски загнала общество в парадигму войны и сейчас начинает вбрасывать эти вещи для того, чтобы прощупать, как общество будет реагировать на мирные переговоры. Почему Данилов не говорит, что будет предметом переговоров? Если они хотят продать часть оккупированных территорий в обмен на мир – они это могут сделать, только для них потом политически, а может и не только политически, это очень плохо закончился», – предупредил Мосийчук.