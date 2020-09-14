Московских змагаров уличили в уголовном преступлении

14.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Жительница Москвы, пришедшая выразить недовольство митингом пятой колонны в столице РФ, возмутилась, что необразованная молодёжь выступает под фашистскими флагами и фактически способствует уничтожению собственной страны.

«Здесь белорусское посольство, а напротив выстроились в ленту, создают картинку. Здесь снимают эту ленту и флаги змагаров – фашистов, которые помогали сжигать белорусов вместе с деревнями, с городами. Во время Великой Отечественной Войны каждый третий белорус был уничтожен под этими змагаровскими флагами.

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И вот сейчас выросло новое поколение, которое не знает своей истории, которые за деньги стоят здесь, и их снимают различные либеральные СМИ», – рассказала она корреспонденту «ПолитНавигатора».

«Я могу сказать, проходила здесь не первый раз, и слышала песни, которые поют эти люди, стоящие под фашистскими флагами. Они поют песню: «Если мы надавим плечом, если ты надавишь плечом, то стены рухнут, рухнут, рухнут».

Эта песня о том, как разрушить нашу общую страну. Но эти глуповатые и продажные люди не понимают, что если стены рухнут, то крыша упадёт им на голову. И даже если они успеют отскочить, то им некуда будет вернуться. Их детям некуда будет вернуться, потому что их страна будет разрушена», – добавила москвичка.

Она подчеркнула, что народ России и Белоруссии не позволит и дальше уничтожать их общую Родину.

«Пятая колонна пытается оторвать Белоруссию от России и перенаправить её в сторону Запада. Получается, что пятая колонна в Белоруссии не победила, но после 9 августа, после выборов, они уже начали откровенно говорить о своих планах – что Гродненская область должна отойти в сторону Польши, какие-то части Белоруссии уже хотят забрать себе Литва и другая Прибалтика. Уже делят шкуру неубитого медведя.

А мы, как народ, этого не допустим, потому что это не все люди, это всего лишь малая часть продажных людей, такие есть в каждой стране. Это пятая колонна, предатели народа, которые есть в каждой стране», – пообещала жительница российской столицы.

После этого митингующие начали скандировать «Лукашенко убийца», на что жительница Москвы отметила, что эти люди совершают уголовное преступление.

«Если человек предъявляет обвинение в тяжком преступлении, то он должен это как-то подтвердить. Если у них есть факты о том, что совершилось убийство, и в этом виноват Лукашенко, они обязаны предъявить это в полицию, либо пойти отвечать о клевете», – возмутилась она.