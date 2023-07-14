Мовные ведьмы из Одессы переплюнули Фарион и пошли против Зеленского

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Помните как недавно Фарион пообещала, что Львов пойдет войной на Киев из-за поданного Зеленским законопроекта о статусе английского языка, предусматривающего, что к 2027-му году англоязычные фильмы на 100% будут демонстрироваться языком оригинала. Ох, и далеко пан клоун заглядывается — аж до 27-го года! Оптимизм — неизлечимая кавээновская привычка…

А помните, как я предупреждал, что созданная при институте нацпамяти одесская (якобы одесская) общественная организации «Робимо вам нерви» («делаем вам нервы»), призванная создать Одессе образ «украиномовного хуторка», еще даст фору сертифицированной львовской нацистке? Что ж, все так и случилось.

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Напомню вкратце, что означенная зондеркоманда, состоящая из «тэндитных» прыщавых «жиночок» преимущественно подросткового возраста (Фарион для них «видповзы, бабцю») называет себя «проектом для одесситов с одной «с» и занимается мовным стукачеством, фиксируя на видео русскоязычных граждан — от сотрудников магазинов до обычных прохожих.

И этих людей потом либо штрафуют-увольняют, либо избивают и заставляют извиняться на камеру. И именно эта организация 14 февраля радостно распространяла по соцсетям «валентинку» с надписью «От тебя мое сердце пылает как Дом профсоюзов».

Так вот, мовные ведьмы тоже решили выступить против законопроекта Зеленского.

«Приоритет глобализационных, интернациональных процессов над национальными может привести к размытию украинской идентичности, к которой мы так стремимся. Украина имеет собственные ценности, которыми вдохновляет мир, как то: мужество, храбрость и принципиальность. Мы можем обогатить европейское сообщество своим присутствием, а не стать одними из многих», — высказались о мужестве и храбрости стукачки.

В своем воззвании они сослались на конституцию и другие законы, особенно сочиненные в последние полтора года и обожествляющие мову, а также на то, что «юго-восток и так украинский не воспринимает» (профессор, они понимают!) и пришли к выводу:

«В худшем случае это приведет к уничтожению целой индустрии шедеврального нашего дубляжа и займет единственную возможность для жителей «зросійщених» городов услышать высококачественный разговорный украинский. Многим будет гораздо легче вернуться к московскому дубляжу, сделав большой шаг назад. Распространение английского языка не должно сузить область применения украинского!».

К ведьмам присоединился и Вий, их куратор из института нацпамяти Сергей Гуцалюк:

«Проект Закона Украины по английскому языку, предложенный президентом Украины, можно будет вводить в действие только лет через 20, тогда, когда украинскому языку не будет ничего угрожать. Сейчас необходимо оберегать и укреплять украинский после столетий уничтожения и гонения».

Засим «одесские фарионши» потребовали отозвать законопроект «О применении английского языка в Украине» и предоставлении ему особого статуса, разместив на президентском сайте соответствующую петицию.

Что ж, с одной стороны в глазах не копающего глубоко обывателя Одессу таки удалось превратить во Львов номер два. С другой, есть вопрос Зеленскому: что, допрыгался? Расплодил гитлерюгенд и прочих «расово чистых» шариковых?

Но тут скажу как всегда, как профессор Преображенский говорил о Швондере (понимай Зеленском):

«Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки».