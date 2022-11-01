«Мы будем стрелять»: Гундаров о приостановке зерновой сделки

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Новости Украины

Россия, объявив о приостановке зерновой сделки, теперь не имеет права пропускать в украинские порты гражданские суда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил капитан 1-го ранга в отставке, военный эксперт Владимир Гундаров.

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«Сейчас мы разрешаем вывести по гуманитарному проходу те корабли, которые уже вышли из украинских портов или еще стояли под погрузкой. Они свободно выходят, и на этом перевозка должна прекратиться, так как мы временно выходим из этой зерновой сделки. А это означает, что мы в дальнейшем просто будем останавливать те сухогрузы, которые будут следовать в украинские порты, и разворачивать их обратно», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

Он объяснил, что Россия, заявив о временной приостановке зерновой сделки, больше не будет обеспечивать безопасность сухогрузов, которые будут идти за зерном.

«В соответствии с новым Корабельным уставом в случае, если не выполняется требования командира корабля, он имеет право применить оружие. Этот устав подписал Владимиром Путиным 31 июля этого года», – напомнил эксперт.

Кроме того, было сказано, что останавливаемые сухогрузы будут находиться в нейтральных водах, на подступах к морской границе Украины.

«Этим же путем ему придется возвращаться, допустим, из порта Одессы, так как возможные фарватеры для сухогрузов не везде проходят – глубина не позволяет. Так что капитан такого сухогруза сто раз подумает, имеет ли смысл тут конфликтовать. Вот почему мы в своё время держали Остров Змеиный? Да потому, что он контролировал выход морских судов из Одессы, Николаева и Очакова. Теперь около острова Змеиный мы также можем расположить корабли Черноморского флота», – добавил собеседник издания.

При этом он признает, что Украина будет отвечать

«Да, по нам будут стрелять. Мы тоже будем стрелять. Ничего не поделать – идут боевые действия. Район объявлен закрытым в связи с ведением боевых действий – все! Тем более мы не имеем права пропускать в этот район гражданские суда. Мы просто обязаны их возвратить обратно. Это примерно такая же ситуация, как в том случае, когда перекрывается какой-то район Черного моря во время ведения учебных или боевых ракетных стрельб», – резюмировал Гундаров.