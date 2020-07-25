25.07.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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На луганском направлении ВСУ понесли большие потери


Пятеро украинских боевиков погибли, ещё несколько получили ранения в результате адекватного ответа защитников Донбасса на обстрелы со стороны ВСУ на Луганщине.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики 24 бригады ВСУ вели огонь из артиллерийских орудий 122-мм и 120-мм минометов по районам населённых пунктов Логвиново, Калиновка и Санжаровка.

Подчиненные военного преступника, командира 93 бригады Брыжинского, обстреляли из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП-2, автоматического станкового гранатомета, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов населенные пункты Донецкий, Фрунзе и Знаменка, где в результате преступных действий карателей, был поврежден жилой дом», – сообщил Осадчий.

Кроме того, по его словам, в результате обстрела населённого пункта Фрунзе, повреждения получили четыре жилых домостроения.


«Адекватными действиями защитников республики огневая активность противника была подавлена, трое боевиков 93 бригады ВСУ получили ранения, четверо уничтожены, также один боевик 24 бригады ликвидирован, один получил тяжелые ранения», – добавил представитель ведомства.

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