26.05.2018, Донецк, Владимир Гладков, Фото – Денис Григорюк

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На митинге в Донецке пообещали суд над украинским фашизмом

На центральной площади Донецка сегодня прошла акция в память о жителях города, погибших четыре года назад в результате первого налета украинской боевой авиации на столицу провозглашенной ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале акции Алексей Шестопалов, воспитанник драматического театра «О», зачитал отрывок из сочинения маленького дончанина, который стал свидетелем авиаудара.

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«Всё изменилось 26 мая 2014 года. Я верю, что народ Донбасса одержит победу, наступит время, и будет суд преступников, которые бомбили мой любимый город Донецк, другие города и посёлки нашей Республики. Ведь кто-то должен ответить за смерти невинных людей, которые хотели растить детей, работать, учиться и просто жить. Я готов быть свидетелем на этом суде», – зачитал мальчик.

Веру в свою правоту у жителей Донбасса за эти четыре года так и не удалось сломить, заявил начальник воспитательного отдела Донецкого высшего общевойскового командного училища ВС ДНР Александр Куренков.

«Прошло уже четыре года с тех пор, как 26 мая 2014 киевская хунта отдала приказ о бомбардировке мирного Донецка. Удар был нанесен по нашему городу, который мирно трудился, занимался мирными делами, и который просто строил планы на будущее. Обстрелу подверглись Донецкий аэропорт, северные окраины города, железнодорожный вокзал. Мирная улица Взлетная превратилась в кровавую дорогу смерти. Все, кто развязал войну в Донбассе, понесут заслуженное наказание. Они не сломили нас, мы идем вперед, победа будет за нами!».

В митинге также принял участие одессит, лидер общественного движения «Фронт одесского сопротивления» Игорь Немодрук.

«У каждой войны есть официальная дата начала. Великой Отечественной войны – это 22 июня 1941-го года. У этой нашей войны, которая ещё и названия своего даже не получила, это 14 апреля 2014 года. Но у каждого человека, участвующего в этой войне, и у каждого города есть своя личная дата начала войны. У Одессы и одесситов – это 2 мая. У Донецка и дончан – это 26 мая», – рассказал он.

Также почтить память жертв авиаудара ВСУ пришли военнослужащие армии ДНР, курсанты ДонВОКУ, лицеисты РВЛ, жители и гости города.

«26 мая, сегодняшний день, посмотрите, в какой удивительный наряд оделся наш город, вопреки желанию убить, подавить, сломить волю нашего великого и прекрасного народа Донбасса. В этот день люди ехали в аэропорт: кто-то с целью улететь, кто-то встретить родных и близких. Люди жили нормальной человеческой жизнью. И вопреки всем международным конвенциям позволили себе страшный фашистский налёт, который ассоциируется с 22 июня 1941-го года», – сказала директор донецкого Дома работников культуры Майя Калиниченко.

Память погибших почтили минутой молчания.

В конце акции участники митинга выпустили в небо черные шарики с изображением зачеркнутой бомбы.