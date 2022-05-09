На территориях, оставленных русской армией под Харьковом, начались репрессии

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Новости Украины

В последние дни обстановка севернее и восточнее Харькова быстро менялась. По информации на 8 мая как от российского, так и украинского генштабов можно определенно сказать, что россияне совершили тактический отход на севере, оставив село Русская Лозовая.

«Под оккупацией остаются Токаровский, Проходовский, Казачелопанский старостинские округа, Цуповка Прудянского округа, посёлок Питомник и село Новое Русско-Лозовского округа», – сообщает глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

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Также на север от Харькова войска РФ, чтобы не попасть в оперативное окружение, отошли к реке Муром, оставив село Циркуны. При этом село Липцы остается под контролем российских силовиков. Это косвенно подтверждает глава украинской военной администрации области Олег Синегубов:

«Из оккупированных Русских Тишек в Харьков медикам экстренной помощи удалось вывезти троих раненых гражданских».

Русские Тишки находятся южнее Липцев, то есть ближе к Харькову, на том же направлении.

Так же, как это было под Киевом, в населенных пунктах, перешедших под контроль ВСУ, немедленно начались репрессии.

Главе пгт Старый Салтов Эдуарду Коновалову вручили подозрение по статье «государственная измена в условиях военного положения», предусматривающей наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Согласно материалам следствия, Коновалов «добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам».

Обвинение по той же статье грозит секретарю Ольховатского сельсовета Надежде Антоновой. Она «сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и полицейских, а также заставляла местных носить белые повязки».

Отметим, это только официальная информация о задержании представителей власти, нацисты наверняка не оставят своим вниманием рядовых сельчан, просто получивших гуманитарку от «оккупантов» Этого «преступления» достаточно, чтобы получить 12 лет тюрьмы согласно действующему на Украине закону «О коллаборантах».

Продвигаясь в направлении Старого Салтова, украинские войска ярко продемонстрировали свои методы ведения войны и отношение к мирному населению. Была использована известная по Мариуполю и другим городам и поселкам Донбасса тактика «живого щита».

Войдя в оставленное малочисленным российским гарнизоном село Циркуны, националисты, угрожая расправой, выгнали мирных жителей из домов и вывезли их в село Борщевая. Оттуда нацисты выдвинулись по направлению к расположению российских войск. Людей при этом гнали перед собой, прикрываясь ими как «живым щитом».

Однако провокация не удалась. Россияне не стали стрелять по мирным гражданам.

«В результате точечного огневого воздействия нанесено поражение украинским националистам: часть личного состава уничтожена, остальные – разбежались. При этом, мирные граждане не пострадали», – сообщает МО РФ.

Тем временем в течение 7 и 8 мая ВС РФ нанесли ряд эффективных ударов по объектам в Харьковской области.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихаток (черта города, северное направление);

две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области (пригород, западное направление;

оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады ВСУ (юго-западное направление);

ракетным ударом уничтожена понтонная переправа через реку Северский Донец в районе города Чугуева(юго-восточное направление);

уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Николаевке (юго-западное направление);

в районе железнодорожной станции Богодухов уничтожено крупное скопление поступившей Киеву от США и Европы военной техники (северо-западное направление).