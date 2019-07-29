На Украине сообщили о подозрении сербу из «Самообороны Севастополя»

29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинская прокуратура несуществующей АР Крым сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины гражданину Сербии, принимавшему участие в деятельности «Самообороны Севастополя», передает корреспондент ПолиТнавигатора.

Об этом сообщает сайт украинского ведомства.

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“Во время досудебного расследования установлено, что в течение февраля-марта 2014 года, гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР», которая входила в состав «Самообороны Севастополя», помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи г.. Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование г. Севастополь”, – говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что гражданин считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда (ст. 62 Конституции Украины).