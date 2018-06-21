21.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Над фейковой «незалежностью» уже смеются даже на украинском ТВ

«Незалежность» Украины – фейк, сами депутаты-националисты в Верховной Раде признают, что согласовывают с Западом ключевые изменения в украинских законах.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Сергей Белашко, комментируя утвержденный сегодня в Раде закон о нацбезопасности, который, якобы, переводит силовые органы на стандарты НАТО, а в реальности усиливает контроль Петра Порошенко над силовиками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С чем связана была такая спешка (с принятием закона о нацбезопасности – ред.) и то, что много депутатов говорили о том, что у них даже не хватит времени со всем комплексно ознакомиться, и они не понимают, за что голосовали?» – спросила ведущая.

«Дали с Банковой указание, и все по заветам Михаила Гаврилюка нажали зелёную кнопочку. А что там думать? Они ж пошли в парламент не для того, чтобы думать, читать какие-то законопроекты. «Державу будувать» – вот и строят по образу и подобию своему. Поэтому так оно всё и получается – косо, криво и глупо. От того, что они там в законе написали, кто из них «безпека», а кто «оборона», не стало меньше коррупции ни в секторе безопасности, ни в обороне.

Герасимов (глава «БПП» – ред.) постоянно подчёркивал, что каждое положение этого закона «согласовано с нашими иностранными партнёрами». Возникает вопрос, а как же там государственный суверенитет, независимость, с которой все носятся как дурни с писаными торбами?» – заявил политолог.

«Что это за суверенитет, если законы национальной безопасности согласовываются с иностранцами? Где суверенитет, где независимость, для чего этот цирк?» – добавил Сергей Белашко.