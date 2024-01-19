«Надвигается фатальный для Украины шторм» – Золотарев отмерил Зе-власти «месяц-полтора»

Послушное президенту Владимиру Зеленскому «монобольшинство» украинского парламента фактически перестало существовать, что в условиях войны может привести к смерти украинской государственности.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сравнению с тем, что было до Нового года, многое изменилось. И даже пропрезидентское большинство, когда правдами-неправдами, даже не оглядываясь на позицию «Слуги народа», набиралось за 240 штыков. А накануне голосования за скандальный закон о мобилизации не набралось и 180 штыков.

В результате, как в известном мультфильме «Акела промахнулся» – в данном случае Акела лоханулся. Просто наиболее чуткие к политической конъюнктуре депутаты сходили в некоторые посольства попить кофе, и в результате вместо монобольшинства возникла пустота.

После этого последовал демарш Марьяны Безуглой – знак того, что Банковая больше не рассчитывает на «Слугу народа», не видит дальнейшей перспективы. Её исход – яркое тому свидетельство.

Количество срача и скандалов в украинской политике будет только нарастать», – отметил политолог.