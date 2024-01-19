«Надвигается фатальный для Украины шторм» – Золотарев отмерил Зе-власти «месяц-полтора»

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 19:14
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Послушное президенту Владимиру Зеленскому «монобольшинство» украинского парламента фактически перестало существовать, что в условиях войны может привести к смерти украинской государственности.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Послушное президенту Владимиру Зеленскому «монобольшинство» украинского парламента фактически перестало существовать, что в условиях войны...

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«По сравнению с тем, что было до Нового года, многое изменилось. И даже пропрезидентское большинство, когда правдами-неправдами, даже не оглядываясь на позицию «Слуги народа», набиралось за 240 штыков. А накануне голосования за скандальный закон о мобилизации не набралось и 180 штыков.

В результате, как в известном мультфильме «Акела промахнулся» – в данном случае Акела лоханулся. Просто наиболее чуткие к политической конъюнктуре депутаты сходили в некоторые посольства попить кофе, и в результате вместо монобольшинства возникла пустота.

После этого последовал демарш Марьяны Безуглой – знак того, что Банковая больше не рассчитывает на «Слугу народа», не видит дальнейшей перспективы. Её исход – яркое тому свидетельство.

Количество срача и скандалов в украинской политике будет только нарастать», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях это может стать концом всего украинского государства.

«Это предвестник того, что впереди нас ждут большие экономические потрясения. И дай бог, чтобы они не совпали с потрясениями на фронте, в том числе и экономическом. Потому что, как правило, если все события совместятся, может случиться фатальный для страны «идеальный шторм».

Этого бы очень не хотелось. Но события понеслись вскачь. И, судя по всему, дальше возникнет правительство Народного единства, усилятся брожения в Верховной раде. Усиление политической турбулентности – это то, что нас будет ждать ближайшие месяц-полтора», – подытожил Золотарев.

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