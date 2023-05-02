Нападение на митрополита Онуфрия и его потакание американским попкам

29 апреля возле Киево-Печерской лавры было совершена попытка нападения на Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Это произошло после того, как он вышел из храма Агапита Печерского, где совершал Всенощное бдение.

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К предстоятелю УПЦ ринулась группа радикалов, тусовавшихся возле входа в Нижнюю Лавру, с криками «Онуфрия на обмен!», «Диверсанты в рясах!» и «Позор!». Предотвратить нападение успели иподиаконы, верующие, находившиеся рядом (они закрыли его собой и посадили в машину), и подбежавшие полицейские.

Это было не первое нападение на архиереев, произошедшее за последнее время.

Как уже писал ПолитнНавигатор, 10 апреля в Черновцах некий мажор-неадекват избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту и находившего рядом с ним несовершеннолетнего парня.

Но до сей поры на предстоятеля руку не поднимал никто.

В нападении участвовали «недоросли» и «передоросли», немногим ранее свезенные к Лавре за деньги (есть сведения, что порошенковские: Кондитер начинает свои политические игрища под религиозную сурдинку), для выплескивания новых ушатов сатанинской грязи, с новыми слоганами, перечисленными выше.

«Онижедети» оккупировали входы в святыню и требовали обмена «московских попов» на «героев ВСУ». Сей идефикс властных баночных пауков-патриотов уже давно проклюнулся в политическом поле, и вот теперь его стали транслировать «устами младенцев».

А тем временем новый «наместник» Лавры от ПЦУ Авраамий (тот самый экс-послушник, который решил, что настала пора «вовремя не предать, а предвидеть», за что его и назначил «настоятелем» пэцэушный Епахан Думенко-Чоколюк), – сей перебежчик возопил о пропаже у него… попугая. И не преминул пафосно, с крокодильими слезами, развести сиропли перед телекамерами. Мол, птичку жалко.

Правда, не упомянул о том, что, на самом деле, это лаврская братия пожалела брошенную ним пичугу. Кормила ее, поила, а потом вывезла, дабы спасти от неминуемой и мучительной гибели. Шутка ли сказать, несчастная тварь Божья на целый месяц была оставлена в клетке без пропитания, пока ее хозяин прыгал по антихристовым сборищам. Он, как «наместник», то и дело щеголял на «богослужениях» ПЦУ в Верхней Лавре, в захваченных Успенском и Трапезном соборах, и не давал себе труда спуститься в Нижнюю, чтобы поинтересоваться судьбой голодающего питомца.

– Да уж, что говорить, поступок, вполне достойный нового псевдоправославного функционера, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин и прихожанин Лавры Олег. – Провокация, очень характеризующая всю их псевдоцерковь. Впрочем, с этим иудушкой, как и с его политконторой, все было ясно с самого начала. Сложнее обстоит дело с некоторыми архиереями УПЦ. Которые, пока будучи в лоне канонической Церкви, не перестают восхвалять сатанинскую власть и ее «героев». Молятся о них и нас призывают к тому же. А потом, вероятно, весьма удивляются, что те платят им черной неблагодарностью… Хотя вся логика развития событий давно свидетельствует о том, что сатанисты готовы на любые преступления ради своей победы. И никакие сюсюкания с ними их не угомонят! Напротив, еще больше раззадорят. Их остановить может только сила. То бишь, если говорить о священноначалии, – она должна проявиться в четком обличении и анафематствовании и Зеленского, и всей его поганой шайки, и ПЦУ, и Америки. И всей этой мировой сволочи, замахнувшейся на Христа. Но ничего подобного в устах наших архиереев до сих пор не звучит. Наоборот, пиликает заезженная пластинка насчет молитв о «богохранимей стране нашей, властях и воинстве ея». Хотя, на мой взгляд, уже совершенно очевидно, что Господь готов отвернуться от этой самой страны именно из-за ее властей и «воинства». И предатели из высшего епископата УПЦ виноваты тут в очень изрядной мере.

– Блаженнейший Онуфрий во время нападения вел себя достойно и, как всегда, по-доброму улыбался, – продолжает разговор второй наш респондент, Николай. Он, как мы помним, прежде всегда старался быть сдержанным в оценках священноначалия. – Я молюсь о нем. Однако ведь в том, что произошло, имелась, отчасти, и его вина. Потому что он не обличал нечисть, нападавшую на Церковь и верующих, а наоборот, призывал за нее молиться. И тем самым потворствовал тому, что она, нечисть, почувствовала себя полностью безнаказанной. Конечно, как монах, он может сносить любые оскорбления и поношения, направленные против него, и молиться за обижающих его лично – в этом большой христианский подвиг. Но ведь в данном случае речь идет не только о нем, а о существовании нашей Церкви, великих святынь, паствы. Как же можно, будучи предстоятелем Церкви, отдавать ее на поругание? Как можно не назвать поименно всех, кто устраивает весь этот шабаш, и не обличить их?.. Вот сатанисты все это видят и продолжают наглеть. Совсем, как майданные «протестанты»: сначала бросали в милицию «пробные» камни, потом начали тыкать арматурами в лицо. Потом, не получив своевременного отпора, наехали бульдозером. Потом стали кидать «коктейли Молотова», после чего – стрелять! Короче, дай им палец – они всю руку сожрут, вместе с головой… Знаете, у Горького есть такая фраза, в том смысле, что я не могу позволить негодяю безнаказанно обижать меня. Потому что, если я не дам отпора, то он может пойти и, наслаждаясь от безнаказанности, содрать с другого, с живого, кожу… Вот такое потрафление злодеям мы, к сожалению, и наблюдаем в поступках архиереев. И, увы, в действиях Блаженнейшего, которого мне очень жаль… Но недавно я прослушал проповедь отца Андрея Ткачева, который сказал, что мы любили Онуфрия некритично. Как ни прискорбно, я готов согласиться…

К словам этих прихожан, независимо от них, присоединились авторы нижеследующего текста, опубликованного в одном из православных пабликов. Из него следует, что у многих верующих, при всем их добром и любовном отношении к украинскому архиерейству, сердца кровью обливаются от осознания его нерешительности и фактического предательства веры.

Вот что говорится в этом послании верных (печатается с сокращениями):

«Всечестные владыки и отцы, Христос Воскресе! Обращается к вам ваша паства – овцы, которых Господь велел вам пасти. Мы, верные чада УПЦ МП, хотим задать вопрос всем священнослужителям нашей Церкви, мы имеем право его задать. Доколе вы нас будете предавать и распинать Христа? Что случилось с вами всеми (за исключением немногих), что умы ваши помрачились до безумия? Вы же носите на своих руках Самого Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во время Божественной литургии вы держите Христа!.. Но что же случилось, почему вот так вдруг все одновременно заболели безумием, страшной чумой под названием «укромания»? Неужели в ваших сердцах, за столько лет служения у Престола Божия, не накопился иммунитет к этой смертоносной заразе? Ведь вы же все учились в духовных заведениях, вы же все ездили, наверняка, к старцам за духовными советами и наставлениями. И что, они наставляли вас любить Украину? Или же всё-таки заповедовали хранить веру православную и хранить единство Святой Руси? Сложно представить, чтобы, например, духоносный старец Николай Гурьянов благословил кого-нибудь отречься от своего патриарха и перестать поминать главу своей Церкви. Или же Иона Одесский благословил бы помогать карателям и убийцам детей и мирных Донбасса. Такое и в страшном не не могло им присниться. А вы отреклись. И помогаете карателям. Каждая копеечка, пожертвованная вами на ВСУ- это одна капелька крови убитого ребёнка или взрослого. Девять лет они уничтожают Донбасс, девять страшных лет изо дня в день. Девять лет вы предательски молчите. Ни один архиерей не встал на защиту Донбасса, ни один архиерей не встал на защиту сожженных в Одессе 2 мая 2014 года. Ни один архиерей не сказал ни слова об уничтоженном укро-фашистами Никольском монастыре. ВСУ ежедневно обстреливают эту обитель с 16 марта 2022 года, там места живого нет. Поедьте туда с Пасхальной миссией и посмотрите в глаза тех людей, которые находятся в этом святом месте. Их кровь- это ваши деньги, ваша помощь ВСУ. Сколько храмов они уничтожили за 9 лет и особенно за последний год, знаете? Наверное, нет, ведь вам говорят, что это всё «орки». Вас зомбируют, вас подло обманывают, а вы верите. В это невозможно поверить, чтобы духовные люди, высшие чины священного сана могли так заблуждаться! Но, к сожалению, это горькая правда. Кого вы называете «рашистами»? Тех, кто пришел спасать Святую Русь от фашистской нечисти? Тех, кому Господь поручил спасти православие на Малой Руси?.. Покайтесь, пока не поздно!.. Не идите в погибель и не тащите туда за собой свою паству! Ваш (наш?) предстоятель учинил раскол. Страшный раскол. Не лгите себе и другим, что это не раскол, только не лгите! Иудино «мироварение» поставило жирную точку во всём этом безумии, которое тянулось с 27 мая 2022 года. Безумие, на которое не дерзнул даже раскольник Денисенко, даже самозванец Думенко не додумался до такого. А тот, которого вы все считаете святым, додумался… Совсем скоро Господь отдаст на поругание нечестивым святые Лавры, Киево-Печерскую и Почаевскую. Господь отдаст на поругание монастыри и храмы. За ваше отступление, за ваше беззаконие, за то, что предали Святую Русь Триединую – Удел Божией Матери на земле, за то, что поклонились жовто-блакитному дьяволу с трезубцем на главе…»

К этому можно добавить, что, кроме «мироварения», Онуфрий с присными устроил и освящение новых антиминсов – главных святынь для совершения Святого Причастия, – где уже не упоминается Святейший патриарх. Посему удивляться новым наскокам сатанистов – теперь уже и на самого Онуфрия – ничуть не приходится.

Попутно покажем, каких «героев» ВСУ благословляет священство УПЦ, каким подонкам оно предоставляет материальную и духовную помощь. На приведенных видеокадрах воспеваемые вояки резвятся, стреляя по братской могиле советских солдат – победителей гитлеровского фашизма. И выражаются соответственно, даже не думая своими куриными мозгами, что там могут лежать и их предки.

– Больше всего меня в Онуфрии поражает лицемерие,- с печалью говорит Николай. – Знаете, я так разочаровываюсь в нем, хотя пытаюсь искать для него оправдания… Взять хотя бы один факт. После прилета на Украину российских ракет в нескольких городах были разрушены жилые дома. Погибли люди. Дети. Кошмар… Но я думаю, что эти трагедии произошли из-за того, что украинские ПВО посбивали на жилой сектор ракеты, летевшие на военные объекты. Во всяком случае, в Украинке, под Киевом, это было однозначно. Ведь средства ПВО нацисты часто ставят в жилых районах… Блаженнейший Онуфрий высказался публично, что он осуждает эту «атаку врага» и молится о невинно убиенных детях и взрослых. И правильно, что молится, конечно. Но ведь в тот же день украинские нацисты вновь обстреляли Донецк! Там тоже погибли люди, в том числе, ребенок. И он ни единым словом– представляете, ни единым! – не обмолвился об этом!

Ну конечно, как же он мог обмолвиться. Ведь тогда пришлось бы признать, что воспеваемые ним «власти и воинства» – убийцы и садисты. Однако при такой страусиной политике не стоит удивляться последствиям. Вот лишь некоторые из них.

Мэр Черновцов Кличук заявил, что «логичным и верным шагом» является запрет УПЦ на его территории: «Верю, что наши действия станут стимулом для перехода в украинские церкви. Освободим Украину от окупантов на всех фронтах! Только так станем свободными!»

Депутаты Луцкого горсовета поручили департаменту градостроительства и земельных ресурсов безотлагательно подготовить проекты решений о прекращении права пользования недвижимостью для УПЦ.

А в Хмельницком переименовали «переведенный» в ПЦУ храм Казанской иконы Богородицы. Она у них, видите ли, ассоциируется «с российским городом Казань». Инициатором кампании по отказу от русских святых великих угодников и их икон стал все тот же Думенко. Ему, как и новому «наместнику» Лавры, и другим американским попкам, весьма помогает толстовщина митрополита Онуфрия и его подчиненных.