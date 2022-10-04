Нас ждет серия ударов и развал энергосистемы – украинский аналитик

Украину ждут волны ударов по критической инфраструктуре.

Об этом в эфире интернет-блога «Хвыля» заявил эксперт рынка энергетики Виктор Куртев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Куртева, Россия в ближайшее время нанесет серию ударов по объектам энергетики, что приведет к развалу единой энергосистемы Украины.

«Сама логика происходящих событий диктует то, что нам придется в ближайший месяц-полтора переживать не одну волну по нашей критической инфраструктуре», – сказал эксперт.

«Если допустить, то будет плохо. Сама энергосистема построена таким образом, что она многократно резервируется. То есть если попасть, например, сюда, сюда и сюда, то день-два-три и мы восстановим электроснабжение.

Если совершенно массированно, то есть, условно, попасть по всем пристанционным узлам атомных электростанций и их разбить, попасть по перечню с десяток ключевых подстанций 750 киловольт – если все случится, то есть определенная логика работы энергосистемы, если перебить критическое количество связей и элементов, то энергосистема начнет делиться на сбалансированные энергорайоны.

То есть она начнет разваливаться как единая энергосистема и вокруг крупных электростанций будут автоматически возникать сбалансированные районы… В самом критичном случае, при наступлении Армагеддона, если они выстрелят весь свой запас, который у них есть, то будет тяжело. Где-то будет темно… Это будет не за один раз, это будут какие-то волны», – заявил Куртев.