Навальный редактирует «расследования» экстремистов ФБК, используя служебные бланки ФСИН

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Блогер-уголовник Алексей Навальный имеет возможность в колонии, где он отбывает тюремный срок, редактировать так называемые расследования, которые изготавливает за рубежом созданная им экстремистская организация ФБК.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю рассказала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы переписываемся по ФСИН-письму. То есть – от него можно получать несколько строчек. У Навального очень мало времени, чтобы отвечать на эти письма, потому что ручку и бумагу ему разрешают только на 30 минут в день. Поэтому мы общаемся в режиме двух-трех строчек. Я присылаю ему текстовые версии расследований, которые мы делаем. Потом через несколько дней, иногда неделю получаю ответ: вот это классно, а здесь недокрутила, надо был так», – сказала Певчих.

Кроме того, по ее словам, к Навальному несколько раз допускают его адвокатов. Таким образом, экстремистская организация не остается без руководства благодаря халатности ФСИН.