Навальный редактирует «расследования» экстремистов ФБК, используя служебные бланки ФСИН

Елена Отрякова.  
06.02.2023 20:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 390
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Блогер-уголовник Алексей Навальный имеет возможность в колонии, где он отбывает тюремный срок, редактировать так называемые расследования, которые изготавливает за рубежом созданная им экстремистская организация ФБК.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю рассказала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Блогер-уголовник Алексей Навальный имеет возможность в колонии, где он отбывает тюремный срок, редактировать так...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы переписываемся по ФСИН-письму. То есть – от него можно получать несколько строчек. У Навального очень мало времени, чтобы отвечать на эти письма, потому что ручку и бумагу ему разрешают только на 30 минут в день. Поэтому мы общаемся в режиме двух-трех строчек. Я присылаю ему текстовые версии расследований, которые мы делаем. Потом через несколько дней, иногда неделю получаю ответ: вот это классно, а здесь недокрутила, надо был так», – сказала Певчих.

Кроме того, по ее словам, к Навальному несколько раз допускают его адвокатов. Таким образом, экстремистская организация не остается без руководства благодаря халатности ФСИН.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть