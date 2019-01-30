Не моё – не жалко: Чиновники в Крыму бездарно тратят деньги, выделяемые Россией

30.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Симферополе коммунальщики разворотили только недавно отремонтированную улицу. Едва там успел застыть асфальт, работники решили вскрыть его и проложить новые трубы.

Об этом на своей странице в соцсети пишет крымский блогер Илья Большедворов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда денег дают немерено, и освоители их жоп..й едят. На капитально отремонтированной в конце прошлого года Симферопольской ул. 1 Конной Армии сегодня стартовала замена труб», – прокомментировал происходящее Большедворов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал устроить «административный террор» руководству Симферополя из-за транспортного коллапса, в который погрузился город при ремонте центральных дорог и проблем с жилищно-коммунальным хозяйством столицы.

После этого глава Симферопольской администрации был уволен, а недавно Аксенов более пяти часов катал новую главу Наталью Маленко по городу, показывая проблемы с инфраструктурой.