Неизлечимая боль шароварников. ТАВКР «Адмирал Кузнецов» не достался ВМС Украины

28.07.2020, Севастополь, Александр Ростовцев

Как справедливо заметили наши мудрые предки, «потерявши голову по волосам не плачут». Однако в «Незалежной», выдумавшей себе предков откуда-то из Атлантиды, плач по утраченному или несбывшемуся принял форму национальной черты характера.

За примерами далеко ходить не надо. Уже не первую пятилетку на Украине рвут волосы и заламывают руки по утраченному ядерному оружию СССР, территориям Юга России, считающиеся у шароваников «исконно украинскими», не отвоевали Крым, не поделили по своему разумению Алмазный фонд и золотой запас, не включили Уренгой в зону стратегических интересов Неньки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Есть ещё одна горькая утрата, по которой на Украине принялись рыдать после известных событий февраля – марта 2014 года. Не сумели отнять у клятых москалей ценную игрушку – первый в СССР тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», когда корабль, казалось, уже попал в цепкие лапы «самостийников».

Согласно новейшей мифологии, украинские былинники рассказывают общественности душераздирающую историю о том, как первый президент «Незалежной» Леонид Кравчук послал командиру «Кузнецова» телеграмму с приказом оставаться на севастопольском рейде до особого решения украинских властей, но на крейсер прибыл офицер из штаба ВМФ СССР и чуть ли не под угрозой применения оружия приказал лояльному Украине экипажу уйти в Североморск.

Если бы не этот досадный инцидент, то бороздил бы гордо моря и океаны могучий самостийный флот под жовто-блакитным прапором, с настоящим авианосцем в качестве флагмана!

«Кузю» москали украли и угнали из Украины!

Такова полуофициальная версия, подаваемая украинской пропагандой для внутреннего потребления.

Подлинная история того, как ТАВКР «Адмирал Кузнецов» перебрался из Чёрного моря в Североморск, рассказанная непосредственными участниками похода, во многом отличается от «свидомых» сказок.

Кроме того, в украинской версии есть несколько важных нюансов (на которых будет заострено внимание в конце статьи), рассчитанных на склеротиков или просто незамутнённых граждан, не дающих «шароварникам» право утверждать, будто первый советский авианосец находился в их исключительном владении.

Немного истории.

Первый советский ТАВКР с самого рождения ждала сложная судьба. Он был заложен в 1982 году в Николаеве как «Рига», спущен на воду как «Леонид Брежнев», проходил ходовые испытания как «Тбилиси», и в октябре 1990 года получил своё окончательное имя – «Адмирал Кузнецов».

заложен как “Рига”

В январе 1991 года корабль был зачислен в состав Северного флота и на нём был поднят советский военно-морской флаг.

спущен на воду как “Леонид Брежнев”

Формально, «Кузнецов» не был первым советским авианосцем. К моменту его рождения по морям и океанам ходили «Новороссийск», «Минск», «Киев», «Баку», но все эти корабли были, по сути, вертолётоносцами и, кроме вертолётов, несли на себе самолёты вертикального взлёта, которые были отдельной больной темой отечественной морской авиации.

«Кузнецов», в отличие от предшественников, нёс на себе самолёты классической схемы с фиксированным крылом. Он был первым и до сих пор остаётся единственным полноценным авианосцем в составе ВМФ России.

первый командир “Кузнецова” В.С. Ярыгин

В августе 1991 года разрушительные «реформы» Горбачёва и провальный «путч» ГКЧП спровоцировали «парад суверенитетов». Некогда единый и могучий СССР начал стремительно разваливаться.

24 августа, простирнувшие испуг с шаровар депутаты Верховного Совета СССР торжественно втащили в зал заседаний гигантскую жовто-блакитную портянку и объявили о государственном суверенитете Украины.

Вместе с Актом было принято постановление, подчиняющее новообразованному государству все военные формирования на её территории. Законность подобного решения – вопрос отдельный.

В ноябре 1991 года «Кузнецов» проходил испытания в районе Феодосии и в один из последних дней месяца командир корабля, капитан первого ранга Ярыгин, получил телеграмму за подписью Леонида Кравчука, с приказом оставаться на рейде Севастополя до особого распоряжения правительства Украины.

Первая реакция старших офицеров «Кузнецова»: зачем Украине в Чёрном море нужен океанский авианосец? Если Украине так необходим собственный авианесущий крейсер, то пусть достраивает «Варяг» или «Ульяновск». «Кузнецов» уже приписан к Северному флоту и нахождение его у берегов Крыма не меняет его государственной принадлежности. Телеграмма Кравчука – чистой воды политиканство.

Тем не менее, телеграмма и декларация (заметим, ещё не узаконенная!) о государственном суверенитете Украины расколола экипаж «Кузнецова».

Видимо, на это и рассчитывали «самостийники», захотевшие прибрать к рукам «бесхозную» военную собственность.

Часть офицеров и мичманов, семьи которых жили в Севастополе, высказали желание служить тризубу и радовались телеграмме Кравчука. Мол, зачем гнать прекрасный корабль в такую даль и гробить его на Севере, когда ближайшая и единственная рембаза авианосца находится в Николаеве?

Однако смутьяны не учли, что ТАВКР, который должен был служить на Севере, комплектовался в первую очередь из североморцев, и семьи большинства офицеров и мичманов тоже оставались в Североморске. Остановить этих моряков не могла никакая телеграмма Кравчука.

Проигнорировав приказ из Киева, «Кузнецов» покинул рейд и выдвинулся в район Феодосии для отработки взлёта – посадки палубных самолётов.

отработка взлёта – посадки палубной авиацией “Кузнецова” в Крыму, 1991 год

В Киеве промолчали. Тем временем командир «Кузнецова» получил радиограмму, что в Крым срочно вылетает заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Устименко.

В результате распоряжений прибывшего поздно ночью на ТАВКР адмирала Устименко «Кузнецов» немедленно снялся с якоря и взял курс на Босфор, оставив на берегу две трети офицерского и мичманского состава корабля, а также все лётные экипажи.

вице-адмирал Устименко

По заверению Устименко, желающие служить России офицеры и мичманы «сами доберутся до места службы», а лётчики «сами прилетят в Сафроново».

К слову, смерть адмирала Устименко, этнического украинца, в 2014 году от онкологии была встречена «патриотами Украины» восторженно, как «кара, настигшая предателя, угнавшего украинский авианосец».

Что интересно, турки не препятствовали выходу «Кузнецова» в Средиземку, хотя официально наше консульство в Стамбуле запрос на прохождение боевого корабля через Босфор не подавало.

По свидетельству моряков, турки даже не выставили военных кораблей сопровождения, и вокруг «Кузнецова» сновали мелкие катера с дружелюбно настроенной публикой.

начало декабря 1991 года. ТАВКР “Кузнецов” уходит в Заполярье через Босфор

Однако прохождение Босфора не прошло без происшествий. Несколько матросов срочной службы, ранее высказывавших желание служить Украине, тайком сбросили на воду плотик и попытались достигнуть на нём турецкого берега.

Беглецов вытащили из воды и отправили на гауптвахту до конца похода. Всем этим недоумкам никто не стал портить жизнь. Им дали дослужить до дембеля и отправили по домам. Позже, говорят, кто-то из беглецов писал своим командирам покаянные письма, сожалея, что не остался в России.

Участники перехода «Кузнецова» из Крыма в Видяево описывают его как «адски тяжёлый». И это неудивительно, если представить, что службами огромного авианосца занималась едва треть от штатного состава корабля.

В районе Гибралтара крейсер намотал на оба винта сорванные штормом рыболовные сети и не мог продолжать поход. Четверо суток водолазы и помогавшие им члены экипажа спускались под воду и мало-помалу срезали кокон с гребных винтов.

За Гибралтаром «Кузнецова», не имевшего сопровождения, встретил американский авианосец «Джордж Вашингтон» со свитой, специально вышедший из Норфолка.

декабрь 1991 года, “Кузнецов” прошёл Гибралтар и был встречен американской эскадрой

Американцы вели себя нагло: объявили учения и начали имитировать атаки. Их самолёты и вертолёты летали в опасной близости над мачтами нашего крейсера, проводили учебное бомбометание по курсу и на траверзе корабля, а один из вертолётов едва не влетел от азарта в открытое кормовое отделение авиационного ангара «Кузнецова» в попытке его сфотографировать. В этот момент нашим морякам очень не хватало оставленных в Крыму по приказу Устименко лётчиков с их машинами.

В конце концов, нашим морякам надоело назойливое внимание американцев и на «Кузнецове» был поднят сигнал «Провожу учения», а с палубы взлетели два имевшихся на борту вертолёта Ка-27пс.

В назначенной точке за Гибралтаром к «Кузнецову» присоединился высланный навстречу сторожевик «Задорный», развернувший ответную активность.

Вскоре американцы ушли на запад, передав слежение за русским крейсером британскому фрегату. После британцев «Кузнецова» до наших территориальных вод сопровождали норвежский сторожевик и разведывательное судно «Марьятта».

Трудный переход от крымских берегов до российского Заполярья занял у «Кузнецова» и его поредевшего экипажа 27 суток. За это время в Видяево специально для него построили плавучий причал, а моряков встречали с духовым оркестром и праздничными речами.

Первый советский авианосец пришёл к месту службы и стал единственным в мире авианосцем, базирующимся в Заполярье, чтобы отныне служить Российскому государству.

Среди шароварников не принято забывать обиды и поэтому за судьбой «Кузнецова» на Украине внимательно следят, всякий раз поднимая радостный гвалт «угнанный Россией украинский авианосец уже не выйдет из ремонта».

Конечно, после пожара в декабре 2019 года, судьба ТАВКР «Адмирал Кузнецов» остаётся неопределённой. Не исключено, что корабль больше не будет рассекать океанскую волну и закончит свои дни в сухом доке.

пожар на “Кузнецове”, декабрь 2019 года

Но если сравнить трудную судьбу «Кузнецова» с судьбой сгнивших у причала или распроданных по бантустанам кораблей ЧФ, а также, недостроя, доставшегося Украине от СССР, то «Кузе», вне всякого сомнения, выпала счастливая карта.

Печально, что недостроенный в Николаеве «Варяг» не встал на страже морских рубежей СССР или России, но уже то, что его не пустили на иголки свидомые гешефтмахеры, не переделали в плавучий кабак – уже радует. Гордость отечественного кораблестроения получил вторую жизнь в Китае и под именем «Ляонин» вызывает серьёзную головную боль у американских ВМС в Южно-Китайском море.

авианосец “Ляонин”, так и не ставший “Варягом”

Что касается заявления «Россия украла украинский авианосец»…

Обратите внимание на дату телеграммы Кравчука командиру «Кузнецова» – последние дни ноября 1991 года. За несколько дней до проведения украинского референдума о выходе из СССР, не дожидаясь результатов фальшивого (а в Крыму – и незаконного) опроса, трясясь и задыхаясь от жадности – «шоб було».

Кем был Кравчук на тот момент? Председателем Верховного Совета УССР, ничтожеством, трусом и продажной шкурой, без права отдавать приказы военным. Однако эмоции, хотелки и казацкая вольница – это всё, чем руководствуются в своих поступках «патриоты Украины».

Таким образом, приказ адмирала Устименко, уполномоченного командованием ВМФ СССР, на переход «Кузнецова» вместе с частью экипажа из Крыма в русское Заполярье был вынужденной мерой, чтобы избежать повторения стихийной украинизации черноморских кораблей 1917 – 1918 годов, когда судьба флота ставилась в зависимость от этнического состава и политических симпатий большинства членов экипажа.