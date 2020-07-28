Некогда цветущая Хорватия становится самой нищей страной ЕС

28.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Хорватский экономист итальянского происхождения Густе Сантини предрек экономике страны падение в 20% из-за уничтожения постюгославского производства и переориентированности на периферийный туризм.

Об этом эксперт рассказал в интервью порталу novilist, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министр финансов Здравко Марич сказал, что в этом году ожидается, что туристическая сфера достигнет только 30% от уровня прошлого года, то есть произойдет снижение на 70%, – сказал Сантини. – Поскольку туризм участвует в валовом внутреннем продукте Хорватии 17%, это означает, что падение туристического трафика на 70% влечет падение ВВП на 11,9%. Это уже выше прогнозируемого снижения ВВП. Кроме того, по моим оценкам, оставшиеся 83% ВВП ослабнут на 8,3%. Если все эти показатели сложить, то падение ВВП в этом году по моей оценке может составить около 20%».

По словам эксперта, все проблемы современной Хорватии заключаются в том, что республика обладает «моноэкономичной», ориентированной исключительно на туризм экономикой, что делает страну уязвимой.

Густе Сантини.

«ВВП уже упал на 10%, но если он опустится до 20%, это будет трагедия, – уверен экономист. – Такое снижение фатально в глобальном масштабе и будет следствием неправильной и трагической политики, проводимой в Хорватии в течение последних двадцати лет….

Проблема в том, что у нас все еще сезонный, а не круглогодичный туризм. Поэтому гостиницы, которые работают менее 120 дней в году, вряд ли смогут добиться положительного финансового результата. В этом году такой востребованности не будет, поэтому наши отели обречены на большие убытки, а многие – на банкротство. Если ВВП упадет на 20%, государство потеряет около 2,5 миллиардов евро налоговых поступлений. Не случайно министр Здравко Марич заявил, что бюджетная дыра составляет около 25 миллиардов кун (более 3 миллиардов евро – ред.). Я думаю, что потеря бюджетных доходов в итоге составит более 30 миллиардов кун».

Сантини отметил, что предоставленные ЕС 22 миллиарда евро для Хорватии на выход из ситуации, спровоцированной коронавирусом, безусловно, спасительны для страны, но только лишь «соломинка».

«Без помощи из-за рубежа Хорватия, безусловно, не сможет выйти из надвигающегося кризиса. Но это имеет оборотную сторону медали, потому что относительно большой объем европейской помощи Хорватии показывает нашу трагическую позицию, что мы неэффективны и что мы становимся самой бедной страной в Европейском союзе, как Косово в бывшей Югославии», – считает эксперт.

По словам Сантини, Хорватии, чтобы иметь полноценную экономику, нужно завести собственное производство. Страна уже потерпела неудачу в судостроении, но, по его словам, нужно попытаться найти иные ниши.

Следует отметить, что в составе Югославии Республика Хорватия была одним из самых процветающих и промышленной развитых регионов.