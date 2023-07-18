Ночью Украина снова атаковала Крым
18.07.2023 08:24
(Мск) , Москва
Украина предприняла очередную атаку на Крым.
Об этом в своем тг-канле сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ», – сообщил глава региона.
По его словам, пострадавших нет.
«Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – добавил Аксенов.
Спасибо!
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