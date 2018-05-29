29.05.2018, Харьков, Артур Манцевич

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Новые украинские нацисты и их харьковские капо

Украина отличается тем, что здесь принятые в обществе и СМИ названия равны своей противоположности. Здесь «президент мира» ведет войну, «либералы» дружат с нацистами, а «правозащитники» — оправдывают беспредел.

Вот что один из них говорит по поводу прокатившихся недавно по Украине погромов цыганских лагерей. «Я считаю, что здесь действуют и российские провокаторы … потому что очень легко разъединять общество, играть на каких-то низких чувствах, формировать негативный имидж за рубежом и говорить, что Украина – ромофобы, неонацисты …», — сказал Борис Захаров, руководитель адвокатского центра Украинской Хельсинского союза по правам человека.

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То есть получается, что виноваты в создавшейся ситуации не нацисты, которые громят и бьют, и не полиция, которая допускает самострои, а мифические «российские провокаторы». Вот интересно! Какая удивительная логика, прямо-таки опровержение всех учебников и монографий по этой дисциплине! И в кого это он такой?

Явно не в бабушку — прекрасную поэтессу Марлену Рахлину, достойно пережившую и преследования, и признание. А вот то, что он — сын своих родителей, сомневаться не приходится. Евгений и Инна Захаровы — первые грантоеды в Харькове, вот уже более четверти века сидящие на финансировании из-за рубежа и не сползающие с него. Именно они первыми превратили правозащитную деятельность в доходный экспорт.

Еще когда это семейство не занималось политикой и не нарушало принцип аполитичности, стали заметны особенности работы их Харьковской правозащитной группы. Она не добывает сведения, а либо некритично перепечатывает чужую информацию, либо получает ее по слухам. Сейчас они так клепают отчеты о нарушениях прав в Крыму и на Донбассе, информации же о поездках самих Захаровых или их сотрудников туда и изучении ими ситуации на месте не имеется. Публикуются на их сайте и в брошюрах ХПГ только те сведения, которые укладываются в заданную американским спонсором схему.

И даже более того, чтобы понравилось посредникам между Западом и ими. А так уж исторически сложилось, что между кассой и получателями оказались не либералы-западники или любители фольклора из малороссийского села, а самые настоящие бандеровцы.

Чтобы им угодить, нужно стать еще большим фанатом ОУН, чем ее потомственные «провидныкы» и «воякы». То есть подменять права человека оправданием любого людоедства и любой лжи, которая нравится потомков волынских резунов и львовских погромщиков, а на Запад отчитываться в «общечеловеческом духе».

Долгое время Захаровы и их контора стучали на харьковские городские власти, что те не чтут ОУН-УПА, на вузы — что те не дают Ирине Фарион встречаться со студентами и заражать их сифилисом ксенофобии. А уж на майдане родители и сын Захаровы вообще разошлись до такой степени, что стали отличимы от «свободовцев» и правосеков только ярко выраженными семитскими чертами своих лиц.

Они превратились в рупор для оправдания переворота и подведения базы под прославление режима. Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявлял о том, что в стране нет никаких политзаключенных — есть люди, преследуемые в уголовном порядке. Он входит в экспертный совет МВД, возглавляемого Аваковым. Если и замечает нарушения прав человека, то уж после того, как все его спонсоры их осудили.

Например, одним из последних заявил: «Служба безопасности сегодня является крупнейшим нарушителем прав человека. Именно на СБУ больше всего (примерно половина) жалоб о пытках, не предоставлении доступа к адвокатам, задержании без решения судов… Национальная полиция значительно более дисциплинирована в этой сфере, чем СБУ».

Его жена Инна публикует в бюллетене «Права человека» (на иностранные деньги, разумеется) статью «Обыкновенный рашизм» следующее: «Этих боевиков мы, правозащитники, должны защищать? К сожалению, сейчас чаще приходится защищать участников АТО из добровольческих батальонов, которые в первые месяцы войны на Донбассе защищали Украину, когда армия была еще в полном параличе».

О последнем откровении их отпрыска говорилось выше. И вся деятельность этой семейки напоминает деятельность самых презренных персонажей в гитлеровских лагерях смерти — капо. Это, напомню, актив нацистских концентрационных лагерей, привилегированная прослойка заключённых, осуществлявшая непосредственный, низовой контроль над повседневной жизнью простых узников.

Капо были более жестоки к простым заключённым, чем нацистская охрана концлагерей и смогли поспорить в зверствах разве что с галичанами.

Только вот незадача! Всеми своими зверствами они добивались лишь того, что шли в газовые камеры одними из последних. Но все равно кончали жизнь там же, где и те, кого они сдавали и над кем издевались.

И это, казалось бы, все Захаровы должны знать.