16.01.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Экономика
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Новый премьер РФ объяснил, что денег на улучшение жизни граждан хватает

У России стабильная экономическая ситуация и профицитный бюджет, что позволяет в полной мере реализовать поставленные накануне президентом задачи по социальным программам.

Об этом, выступая перед депутатами Госдумы, заявил кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первом месте – забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышении качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года», – заявил Мишустин.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал значительные изменения, которые должны состояться в российском законодательном поле и улучшить жизнь россиян.

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