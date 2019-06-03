Обращение Варфоломея к украинским СМИ: «Киевский патриархат не существует и никогда не существовал»

03.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вселенский патриарх Варфоломей заверил украинских журналистов, что глава УПЦ-КП Филарет (Денисенко) был восстановлен Константинополем в епископском сане как бывший митрополит Киевский, а Киевский патриархат с точки зрения Фанара «не существует и никогда не существовал», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей страничке в соцсети.

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Он также разместил скан официального текста обращения Варфоломея к украинским журналистам, которые в конце минувшей недели встретились на Фанаре в Стамбуле с Варфоломеем.

Вселенский патриарх отметил свою поддержку Украины и Православной церкви Украины и подчеркнул, что предоставление автокефалии ПЦУ не было связано с политикой или геополитикой, поскольку “Материнская Церковь Константинополя видела, что десятилетиями, если не столетиями, Украина не имела полной свободы от внешнего воздействия, особенно от Российского государства”.

«Что касается Филарета, то его восстановили в епископском сане как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Патриархат Киевский не существует и никогда не существовал», — приводит журналист позицию Варфоломея.

«Теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность главного епископа Православной церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета», — отметил Варфоломей на встрече с украинскими журналистами.

Напомним, ранее основатель Киевского патриархата Филарет заявил, что УПЦ КП продолжает существовать, а требования томоса, ограничивающие церковную самостоятельность новосозданной ПЦУ он выполнять не будет. Вместе с тем, его позиция не была поддержана ведущими СМИ и большинством политиков-лоббистов ПЦУ.

Фактически на Украине сложилась ситуация, при которой УПЦ КП как юрлицо и продолжает существовать, однако политическая и медийная поддержка оказалась на стороне созданной Фанаром ПЦУ. Это означает, что Варфоломей переиграл не только Россию с РПЦ, но и Филарета и других неканонических сторонников церковной независимости украинской Церкви.