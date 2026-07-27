Токаев защищает Украину из чувства страха

Айнур Курманов.  
27.07.2026 15:39
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Казахстан, Политика, Россия, Средняя Азия, Украина


Касым-Жомарт Токаев, предлагая Владимиру Путину заморозить конфликт с Украиной и вернуться к Стамбульскому формату, не просто озвучил идеи Вашингтона и подыграл Киеву. В реальности в Астане боятся победы России в СВО.

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Касым-Жомарт Токаев, предлагая Владимиру Путину заморозить конфликт с Украиной и вернуться к Стамбульскому формату,...

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает обозреватель Айнур Курманов.

Нарратив о прекращении огня и «заморозке конфликта» совпал с усилением ударов по критически важным для бандеровцев портам Большой Одессы. Не зря предложение Токаева сразу же поддержал глава самостийного МИДа Андрей Сибига, назвавший слова казахского президента «реалистичными, своевременными и мудрыми».

А, по сути, президент РК призвал к позорному Минску-3 со всеми вытекающими последствиями, когда ВСУ, получив передышку и зализав раны, снова по указанию хозяев позже обязательно возобновили бы боевые действия.

Почему же Токаев подыгрывает Киеву, Лондону, Брюсселю и Вашингтону вместе взятым? За пять дней до встречи в Омске ВСУ несколько раз атаковали танкеры и объекты КТК на Чёрном море. Из-за этого отгрузка казахской нефти через Новороссийск снова застопорилась, а в РК вынуждены были снизить добычу уже на 8%. Ряд аналитиков сразу же назвали это средством давления на Акорду в преддверие встречи Токаева с Путиным.

Но дело не только в этом. Вернее, экспорт нефти через Новороссийск – только внешняя сторона медали. Для казахстанской правящей элиты, как и для азербайджанской, и других в Средней Азии, победа России в СВО означалп бы замедление или остановку формирования военно-политического блока в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) под эгидой Турции и того же НАТО. Астана усердно форсируют процесс интеграции с Турцией и ЕС, локализуя производство натовских и израильских образцов вооружения, стараясь побыстрее переориентировать свою армию на западные стандарты.

Поэтому удары по КТК и танкерам носят второстепенный характер,  являясь лишь поводом для дипломатической активизации Астаны. А вот задача сохранения нынешнего режима на Украине и заморозки СВО жизненно важна для нынешних режимов в Средней Азии и Закавказье. Ведь ослабленная Россия в подвешенном состоянии – с сохраняющейся угрозой у границы – не сможет остановить формирование антироссийского кордона на Юге и выкачку ресурсов бывших советских республик на Запад.

Просто сейчас в Омске продемонстрировали, на чьей стороне всегда находилась власть Казахстана.

Кстати, Дональд Трамп сделал как бы «добрый жест», представив себя в роли «миротворца» и «суперарбитра» – Белый дом призвал ВСУ отказаться от ударов по не российским судам  в Черном море. Это – хитрая игра Трампа в пользу как раз американских добывающих компаний в целях усиления геополитического присутствия в регионе. И ВСУ быстро переориентировались – и нанесли удары уже по иранским судам на Каспии.

Нужно понимать: никакой самостоятельности и даже малейшей «многовекторности» Запад в Казахстане не потерпит. Не зря 23 июля Трамп ввёл пошлины в размере 12,5 процентов якобы за «использование принудительного труда». А на следующий же день ЕС подверг санкциям две компании из РК якобы за «содействие в схемах обхода ограничений против России».

Несмотря на проявления лояльности, Казахстан угнетают еще жёстче. Нормы эксплуатации его богатств Западом будут лишь увеличиваться.

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