Олейник представил доказательства о незаконном приходе Зеленского к власти

Владимир Зеленский абсолютно незаконно избранный президент Украины, который фактически захватил власть в результате госпереворота. Процедура выдвижения Зеленского кандидатом в депутаты была нарушена, а документы, представленные в ЦИК фальсифицированы.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Верховной Рады 5-7 созыва, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас попрошу, чтобы меня услышали украинцы, и не как политика, а как юриста: сегодня Зеленский абсолютно незаконно избранный президент. Он был выдвинут в 2019 году не путём самовыдвижения, как это предусмотрено законом, а был кандидатом в президенты от партии «Слуга народа», то есть – от съезда. Но съезда партии-то и не было, потому что на момент выдвижения Зеленского кандидатам в президенты на Украине была зарегистрирована только одна партийная организация – это городская организация Кривого рога «Слуги народа», – подчеркнул Олейник.

На выдвижении, где участники съезда ели пиццу, на видео присутствуют участники студии «95 квартал» и их родственники.

«А мы прекрасно знаем, что съезд – это делегаты от областных организаций, а областные делегаты формируются районными, а те – первичкой. То есть – законом «О партиях в Украине» они должны были зарегистрировать по всей территории – в районах, городах, областях. Не менее двух третей должно было быть охвачено первичными партийными организациями, а была только одна. Возьмите, посмотрите отчёт в Минюст, который они сдавали: там центральный офис в 2019 году – это арендованное помещение у юридической фирмы в размере 0,6 м²», – указал Олейник.

«То есть, если бы было самовыдвижение, то никаких вопросов, но эти жулики подали документы, и когда они поняли, что совершили преступление, то в 2020 появилась идея досрочных выборов. Это был единственный вариант перевернуть эту страницу преступную. Но там были как бы препятствия: если Зеленский добровольно складывает полномочия, то в соответствии с Избирательным кодексом тому, кто написал заявление о сложении полномочий, запрещено баллотироваться, и они ничего не смогли сделать. Единственное, что они сделали, по предложению руководства партии «Слуга народа» декриминализировали статью, которая предусматривает криминальную ответственность за подачу фальсифицированных документов в ЦИК. Формально это мелочь, потому что в их действиях есть иной состав преступления – это госпереворот, незаконный захват власти», – заключил Олейник.