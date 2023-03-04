Оружейная промышленность Германии готовится к переезду в США и на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом заявил руководитель компании Армин Паппергер, сообщило 4 марта немецкое издание Der Spiegel.

Днём ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Вашингтон обсуждал с Джо Байденом перенос на территорию США части немецкой оружейной промышленности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Завод Rheinmetall может быть построен в Украине приблизительно за 200 миллионов евро», – заявил Паппергер в комментарии Spiegel.

По его словам, завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Panther в год. Переговоры с украинским правительством он назвал «многообещающими». Паппергер надеется на решение «в течение следующих двух месяцев». Стоит отметить, что фактически речь идёт о перемещении на Украину одного из заводов Rheinmetall с территории Германии, где в последние годы резко подорожали все энергоносители.

Panther – это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это разработка на основе танка Leopard 2, она наиболее удобна для стран, которые уже имеют на вооружении «Леопарды». Украина, как известно, уже начала получать такие танки от стран НАТО.

Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских воздушных налетов.

«Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной», – сказал он.

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков.

«Даже если Германия передаст все 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого всё равно будет слишком мало», – сказал он.

На сегодняшний день Rheinmetall может выпускать около 250 танков в год.

«Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин», – сказал Паппергер

Он считает, что боевые действия на Украине продлятся «вероятно, годами».

«Западные союзники присылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но сегодня украинцы не имеют достаточно техники, чтобы полностью отвоевать свою территорию», – пояснил Паппергер.

На планы немецкого оружейного барона отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима. Если всё-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств» – написал он в своём Телеграм-канале.

При этом предприятия ВПК с территории Германии планируют перенести не только на Украину, но и за океан. Как сообщило 3 марта американское агентство Bloomberg, Вашингтон планирует убедить Берлин перенести на территорию США часть производств боеприпасов – в частности, для танков и систем ПВО, которые Германия планирует поставлять Киеву. По информации агентства, этот вопрос должен был обсуждаться на встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена в Вашингтоне, накануне которого был опубликован материал.

Предложение, от которого сложно отказаться, связано с тем, что Германия может не суметь обеспечить поставки боеприпасов в темпах и объемах, которые нужны Киеву, из-за «медлительности европейской бюрократии» – а у США таких проблем нет. При этом в Bloomberg утверждали, что Байден будет пытаться убедить Шольца, что такое решение будет выгодно самой Германии. Стоит также отметить, что в США энергоносители значительно дешевле, чем в ФРГ.

Своеобразным подтверждением правоты Bloomberg стала реакция Вашингтона и Берлина на переговоры Байдена и Шольца. Конфликт на Украине стал единственной темой, которую затронули оба лидера в открытой для СМИ части встречи.

«Лидеры обсудили ход оказания Киеву военной и экономической помощи, подтвердили готовность вводить ограничения против РФ «столько, сколько потребуется»», – сообщил по итогам Белый дом.

От Германии никаких сообщений о результатах встречи не последовало, при этом издание The New York Times отметило «тихий характер» встречи лидеров США и ФРГ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что может поставить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard 1 и Leopard 2.