30.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провалил задание американских кураторов по превращению своей страны в анти-Россию, а годы оголтелой пропаганды не привели к успеху, потому что значительная часть населения Украины считает себя одной частью с русскими народом.

Об этом в своем блоге пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, комментируя недавние результаты соцопроса, проведенного на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его итогам, напомним, 41% граждан Украины согласны с тезисом президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – это один народ.

«Американским кураторам Зеленского стоит основательно задуматься: их Зе-ставленник, который как бы должен уничтожить на Украине Русский Дух, своей антинародной политической «деятельностью» вызвал у украинского населения обратный эффект. Можно сказать, задачу кураторов Зе-марионетка провалил. Ведь, несмотря на грубую и лживую антироссийскую информационную повестку, тотальный запрет на русский язык, мифичную «российскую агрессию», «родственные корни» украинцев и европейцев, большинство жителей Украины считают, что русские и украинцы – один народ», – пишет Муратов.

Он также отмечает, что по данным опроса, в поддержку тезисов статьи российского президента выступили 44% опрошенных украинцев в возрасте от 18 до 29 лет, которые родились уже в независимой стране.

«Участь Зеленского – незавидна. Стало понятно, что теперь он боится не только аморальных националистов, но и здоровую, перспективную и думающую украинскую молодёжь. Поэтому он будет всячески пытаться её растлить, выдумывая очередные «легенды и мифы», высасывая из пальца историю, зачитывая написанные на бумажке «байки про древних укров», – резюмирует общественник.