Парламентский комитет Сербии: «KFOR и гражданская миссия ООН прикрывали преступления «Армии освобождения Косово»

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В Белграде Комитет по Косово и Метохии Народной скупщины Сербии рассмотрел отчет о работе Рабочей группы по сбору фактов и доказательств преступлений против представителей сербского народа и других национальных общин в Косово и Метохии.

Рабочая группа установила, что с 1998 по 2000 годы в Косово албанские боевики убили более 2 тысяч 500 мирных жителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председатель Комитета по Косово и Метохии и председатель Рабочей группы Милован Дрецун поблагодарил Рабочую группу за самоотверженную работу и усилия по созданию единой базы данных, которая будет способствовать раскрытию всей правды о преступлениях «Армии освобождения Косово» (UCK) в крае в период с 1998 по 2000 годы, и предоставит множество доказательств для дальнейшего расследования и судебного преследования виновных лиц.

«Это демократический подход к установлению истины, ради справедливости и примирения, – сказал Дрецун. – В период с 1998 по 2000 годы пропали без вести или были убиты более 2 тысяч 500 мирных жителей, около 250 тысяч сербов и неалбанцев были вынуждены покинуть их многовековые очаги и на территории Автономного края Косово и Метохии. – KFOR (оккупационный «миротворческий» контингент НАТО – ред.) и гражданская миссия ООН прикрывали преступления UCK, совершенные против сербов и представителей других национальных общин с 1998 по конец 2000 года».

Документация, которую Рабочая группа собрала и обобщила, очень обширна. Это более 7 тысяч документов по 3 тысячам 540 событиям, происходившим в семи оперативных зонах на территории края. Вся документация, которую удалось собрать Рабочей группе в единую базу данных, хранится в специально отведенных помещениях.

Член Рабочей группы Велько Одалович заявил, что Приштина и международное сообщество хранят молчание о преступлениях против сербов, добавив, что не ожидает беспристрастных результатов деятельности специальных прокуратур и судов, сформированных в связи с военными преступлениями, совершенными в Косово, в Гааге.

«Никто не несет ответственности за эти преступления, и Приштина отказывается от любого сотрудничества, поэтому семьи погибших недовольны. Эти пропавшие без вести не заблудились в лесу, а являются жертвами тяжких преступлений. Учитывая что 1 тысяча 622 человека числятся пропавшими без вести, их семьи имеют право знать, кто совершил преступление», – отметил член Рабочей группы.

По словам Одаловича, самое большое количество преступлений против косовских сербов было совершено после 10 июня 1999 года (вывода югославской армии – ред.) в присутствии международных должностных лиц, задачей которых было предотвратить подобное.

При этом примерно из 13 тысяч убитых в Косово (военных, полицейских и гражданских), почти 2 тысячи приходится на «албанцев убитых албанцами». Выступавший отметил, что после вывода югославской армии и полиции еще около 400 лояльных Белграду албанцев были убиты с не меньшей жестокостью, чем по отношению к сербам.