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21.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Парубий объявил о переносе Майдана в Донбасс

Майдан, который начался еще пять лет назад, не закончился – он лишь перенесён на территорию Донбасса.

Об этом председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил во время заседания парламента Рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ровно пять лет назад началась «революция достоинства». Это был ответ украинского народа на попытку пророссийского режима Януковича вернуть Украину в колониальную зависимость от России. Я помню тот вечер 21 ноября на Майдане. Многие из здесь присутствующих были тогда на Майдане. И хотя казалось, что шансов нет, мы знали, что мы должны не допустить возвращения Украины в колонию России. Мы начали этот путь тогда, и прошло пять лет”, – сказал спикер ВР.

При этом он высказал убеждение, что Майдан продолжается и в Верховной раде.

“И каждый раз, когда мы укрепляем армию Украины, когда мы принимаем решения про внешний политический выбор Украины, в НАТО и в ЕС,  когда мы принимаем решение по декоммунизации – мы продолжаем дело Майдана, мы продолжаем Майдан. Наши баррикады просто перенесены с Институтской и Грушевского в Широкино и станицу Луганскую. Там сейчас наши ребята каждый день защищают Украину и защищают весь свободный мир так, как мы защищали Майдан пять лет назад», – заявил Парубий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Андрей Парубий назвал Гитлера «самым большим демократом».

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