«Перебить Крымский мост и забросать полуостров ракетами» – советы из Израиля для ВСУ

Вадим Москаленко .  
21.03.2023 23:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Крым, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Штурмовать в лобовую Крым нельзя, необходим прорыв ВСУ к Азовскому морю и наличие ракет дальностью 300 километров.

Об этом в интервью киевскому антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил офицер израильской армии в отставке Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Штурмовать в лобовую Крым нельзя, необходим прорыв ВСУ к Азовскому морю и наличие ракет...

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«Важнейшей целью подобного контрнаступления, помимо разгрома российской армии и освобождения ваших территорий, является минимализация потерь в личном составе, поэтому вам надо избегать прямых штурмовых действий настолько, насколько это возможно, и достигать победы за счёт искусства манёвра и искусства концентрации огня в необходимых направлениях на определённых участках фронта.

Поэтому выход к Азовскому морю путём решительного броска значительной бронетанковой группировки, манёвренного броска, который обходил бы очаги сопротивления, отсечения крымской российской группировки от сухопутного коридора, последующее огневое поражение по Крымскому мосту и дальше взятие под огневой контроль всего Крымского полуострова, при условии, что у вас будут ракетные системы с 300 км дальности.

Крымский полуостров – это мешок. Если вы перекрываете две артерии, которые транспортно могут связывать этот мешок и берёте под огневой контроль порты, всё – мышеловка захлопнулась», – рассуждал «стратег».

«Теперь, на Крымском полуострове находится порядка полутора сотен военных баз. При использовании высокоточного оружия, ракетного вооружения – 10 ракет на каждую базу, то есть полторы тысячи ракет, и на этом, в общем-то, всё, крымская группировка как боевая единица будет нейтрализована. Эта группировка превратится после этого в толпу вооружённых людей. После чего дело техники превратить толпу вооружённых людей в толпу разоружённых людей», – посоветовал Тамар.

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