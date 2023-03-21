«Перебить Крымский мост и забросать полуостров ракетами» – советы из Израиля для ВСУ

Штурмовать в лобовую Крым нельзя, необходим прорыв ВСУ к Азовскому морю и наличие ракет дальностью 300 километров.

Об этом в интервью киевскому антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил офицер израильской армии в отставке Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Важнейшей целью подобного контрнаступления, помимо разгрома российской армии и освобождения ваших территорий, является минимализация потерь в личном составе, поэтому вам надо избегать прямых штурмовых действий настолько, насколько это возможно, и достигать победы за счёт искусства манёвра и искусства концентрации огня в необходимых направлениях на определённых участках фронта.

Поэтому выход к Азовскому морю путём решительного броска значительной бронетанковой группировки, манёвренного броска, который обходил бы очаги сопротивления, отсечения крымской российской группировки от сухопутного коридора, последующее огневое поражение по Крымскому мосту и дальше взятие под огневой контроль всего Крымского полуострова, при условии, что у вас будут ракетные системы с 300 км дальности.

Крымский полуостров – это мешок. Если вы перекрываете две артерии, которые транспортно могут связывать этот мешок и берёте под огневой контроль порты, всё – мышеловка захлопнулась», – рассуждал «стратег».