Перемирие ожидаемо лишит Украину военной протекции Запада – Карасев

Вадим Москаленко.  
18.03.2025 23:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 349
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Условия прекращения огня могут привести к тому, что Украина выйдет из сферы военного влияния Запада.

Об этомзаявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Условия прекращения огня могут привести к тому, что Украина выйдет из сферы военного влияния...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«По поводу размещения иностранного военного контингента на Украине в качестве миротворцев либо же наблюдателей. Насколько это реальная сейчас опция для тех же гарантий на 30-дневное перемирие?», – спросила ведущая.

«Это европейская идея, Стармера и Макрона, она обсуждается давно. Обсуждается, но американцы делают вывод: русские на это не пойдут.

Но русские согласны на контингент миротворческий из нейтральных стран. Так что они согласны на, ну, например, Индию. Они часто участвуют в миротворческих акциях, операциях и так далее. Китай тоже такую опцию имеет», – сказал политолог.

«Но все-таки сейчас главный вот вопрос – после подписания перемирия, Украина останется в военной сфере влияния Запада, или нет? Сейчас не вопрос о демилитаризации, а о сфере военного влияния.

Американцы говорят, что они уходят. Политически, экономически они будут на Украине. А военное?», – беспокоился Карасев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить