Пикетчики у посольства Турции в Москве призывали к бойкоту турецких товаров

15.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Православное движение «Сорок Сороков» пикетировало посольство Турциии в Москве в ответ на решение президента Реджепа Эрдогана вернуть православной святыне – собору святой Софии – статус мечети.

Активисты надеются, что русские люди ответят на турецкое решение бойкотом товаров из этой страны и отдыха на ее территории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Святая София – это великая православная святыня, – прокомментировали свою позицию организаторы акции. – Мечеть в православной святыни – это плевок в Православие и в дружбу с русским народом. Призываем бойкотировать турецкие товары, турецкие строительные компании, турецкие рестораны, турецкие бани и, наконец, отдых в Турции».

Также православные активисты недоумевают и не могут понять мотивов, какими руководствовался Эрдоган, идя на подобный шаг.

«Неужели Турция такая мелкая и нищая страна, что не смогла построить свою большую мечеть? А понадобилось отобрать для этого православную святыню?! Для русских людей решение Эрдогана – это не дружественный шаг! Эрдоган унизил нас. Эрдоган унизил Россию. И только «иваны, не помнящие родства» этого не понимают. Потому что многих 30 лет либерализма превратили в жующих животных, без роду, без племени, не знающих и не любящих свою историю».

При этом представители «Сорока сороков» выходили к посольству Турции в том числе и плакатом с изображением знаменитого флотоводца Федора Ушакова, не раз бившего турок и не проигравшего ни одного морского сражения.

«Эрдоган зря плюнул на историю!» – заключают пикетчики.

При этом официальная Москва относиться к произошедшему инциденту более спокойно.

«В официальном плане мы повторяли: это – внутренне дело Турции. Для нас важно, что Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором существует сейчас, чтобы допуск был открыт для тех, кто приезжает в Турцию. Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции, в первую очередь о том, что Святая София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым, это вызывает удовлетворение», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.