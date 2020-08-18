18.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Вандализм, Политика, Украина
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«Плачь, советское существо». Слезы пенсионера порадовали львовского журналиста


Одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов пожелал белорусскому населению «ленинопада», аналогичного с тем, что произошел на Украине после госпереворота.

Также он с нескрываемым удовольствием несколько раз прокрутил в эфире видеоролик с плачущим крымским пенсионером из поселка Зуя Беломорского района. Местный житель Александр в 2014 году попал на экраны украинского ТВ, когда не смог сдержать слез после сноса памятника.

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«Ролик, который потешит каждого нормального человека и гражданина. Я думаю, стоит посмотреть и нам, и белорусам. Я не знаю, кто этот старик, но плачет он знатно. Давайте про Ленина, почтим память… «Ленина свалили» – это так прекрасно. Дай бог, чтобы каждое советское существо плакало по своему лысому болвану.

Желаю это каждому белорусу – плачьте, пусть ваши старые пеньки выходят и плачут по Ленину, свалите, наконец. Тогда это будет освободительно, тогда это будет круто. Фух, легче стало. А даете еще раз, посмотрю», – потешался в эфире Дроздов.

После он попросил в третий раз продемонстрировать ему плачущего старика.

– Ой, как это прекрасно. Ой, хорошо, – не смог скрыть удовольствия Дроздов.


Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, протестующие в Минске обклеили памятник Ленину плакатами с оскорбительными надписями.

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