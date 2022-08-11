Плохой воздух: по данным ученых киевляне каждый день дышат формальдегидом и диоксидами

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Новости Украины

Центральная геофизическая обсерватория Киева имени Бориса Срезневского опубликовала исследование о состоянии воздуха в украинской столице за прошедшую неделю. По данным ученых, наблюдалось превышение уровня загрязненности формальдегидом и диоксидами углерода и азота.

Госпродпотребслужба сообщила, что в Киеве фиксируется превышение в 3-4 раза по показателям выбросов и диоксидов, и формальдегидов в воздухе. Это указывает на ухудшение состояния горючего.

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«Значительное загрязнение воздуха происходит из-за невероятной жары. Но сейчас пошли дожди и воздух стал значительно чище. Но на прошлой неделе мы зафиксировали значительное загрязнение на Бессарабской и Демеевской площадях, на проспекте Победы. Обычно там, где много автотранспорта, ведь это в Киеве основной загрязнитель воздуха. В некоторых местах образуются пробки, в том числе и на блокпостах, что способствует увеличению концентрации формальдегида и диоксидов. Также ремонт автодорог усугубляет ситуацию и не только из-за пробок. Сам асфальт, который завозят для ремонта, выделяет в атмосферу многие вредные соединения», – сообщили в лаборатории.

Также в обсерватории отметили, что загрязнение воздуха может происходить из-за ухудшения качества горючего. Но констатировать, действительно ли это основная причина загрязнения они не могут, ведь качество горючего не проверяют.

«Загрязненность воздуха особенно вредна для дыхательных путей. Также очень негативно действует на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно подвержены влиянию те жители, чьи окна на большие автотрассы, улицы с активным потоком автомобилей. Ведь вредные вещества сразу поднимаются в высоту», – отметили в обсерватории.