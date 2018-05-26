26.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 711 просмотров

Под видом борьбы с дискриминацией, Порошенко хочет загнать украинок работать в шахты

Петр Порошенко предлагает Верховной раде Украины принять законопроект № 0185 «О денонсации Конвенции Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45» и, таким образом, разрешить применение на украинских шахтах женского труда, запрещенного при советской власти, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Проект закона был зарегистрирован в парламенте 22 мая 2018 года.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Конвенцию Международной организации труда о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45, принятую на Генеральной конференции Международной организации труда 21 июня 1935 года и ратифицированную Указом Президиума Верховного Совета УССР от 30 июня 1961 № 359 денонсировать», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке указано, что денонсация Конвенции МОТ будет способствовать выполнению плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, в частности пунктов 1330 «Совершенствование системы защиты от дискриминации по признаку статьи», 1342 «Закрепление на законодательном уровне запрета любой дискриминации в сфере труда, в том числе при приеме на работу», а также соответствующих рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять законопроект № 8406 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», принятие которого отменит запрет на работу женщин в шахте.