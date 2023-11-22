Подельник Тимошенко проболтался: за 10 лет после Евромайдана воровство на Украине только выросло

Вадим Москаленко.  
22.11.2023 00:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Украина


Десять лет после переворота 2014 года на Украине якобы борются с коррупцией, но при этом с каждым годом воровства становится всё больше.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Десять лет после переворота 2014 года на Украине якобы борются с коррупцией, но при...

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«Мы десять лет уже идем по этому пути, а результатов у нас на самом деле… в результате коррупция не уничтожена, а коррупция только увеличивается.

Поэтому, может, надо, как говорил украинский классик Михаил Жванецкий, может, в филармонии что-то, в консерватории что-то поправить? Может, понять, что мы не туда смотрим. Мы меняем эти кровати, мы передвигаем эти кровати…», – соратнику Тимошенко не удалось блеснуть красноречием.

Он еще раз подчеркнул, что коррупция на Украине только растёт, и даже судьи уже не боятся ответственности за воровство.

«Ничего не меняется, все происходит, как было. Одни пишут сообщения о подозрении в неизвестное время в неизвестном месте, значит, там что-то украл. Вторые, как процессуальные руководители, это согласовывают, передают в суд, суд закрывает на это глаза и подписывает какие-то бумажки, сажает людей в тюрьму по мере пресечения, а через полгода дело растворяется в воздухе. Никого нет, ответственности нет.

Ни один финансовый поток не ликвидирован. Ни одна схема не ликвидирована. А где 13 судей Большой Палаты, по которым НАБУ заявило, что у них есть подозрения, что они принимали в этом участие? А нигде, все снова растворилось в воздухе», – подытожил депутат.

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