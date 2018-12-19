Погребинский рассказал, как больно для Киева РФ может ответить на стамбульский томос

19.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Ответом на признание Константинопольским патриархатом независимости созданной из раскольников «Православной церкви Украины» может стать отмена российской Госдумой решения о передаче Крыма УССР в 1954 году.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, предоставление украинским раскольникам томоса об автокефалии означает посягательство на каноническую территорию Русской православной церкви, а, значит, Москва может поступить аналогично.

«Для того, чтобы иметь претензию Варфоломею на влияние на православную церковь на Украине, ему надо было отменить решение Константинополя XVII века, которое передавало эту территорию”, – сказал политолог.

Он предложил в таком случае представить, что завтра в России отменят решение о передаче Крыма в состав УССР, которое когда-то было незаконно принято Хрущевым.

“Вы что, готовы будете принять это как факт точно также, как вы принимаете это решение Варфоломея?», – поинтересовался Погребинский.