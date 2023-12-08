«Покажите зубы, дайте Киеву денег!» – Тихановская обратилась к Конгрессу США

Запад во главе с США должен предоставить Киеву всю возможную военную помощь, поскольку поражение Украины будет катастрофой не только для европейского региона, но и для всех демократических стран мира.

Об этом во время выступления перед подкомитетом по Европе комитета по иностранным делам Палаты представителей США заявила самопровозгласившая себя «президентом Беларуси» Светлана Тихановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Мы поддерживаем Украину в ее справедливой войне за свое выживание. Потому что судьбы наших стран переплетены. Мы боремся против одного и того же зла и за одни и те же ценности. Без свободной Белоруссии не будет свободной Украины. И наоборот. Мы понимаем, что перемены в Белоруссии – это наша ответственность, но мы не сможем достичь их в одиночку. Нам нужна поддержка США. Я призываю все страны и, конечно же, могущественные и значимые США помочь Украине всеми возможными средствами. Потому что украинцы сейчас борются не только за свои земли, но и против диктатуры. Мы должны помнить, что диктатура подобна раковой опухоли, пока она не уничтожит последнюю клетку, она будет распространяться всё дальше и дальше. Поэтому демократические страны должны помогать тем, кто находится на передовой линии этой борьбы», – заявила Тихановская.

По её словам, в победе Украины должны быть заинтересованы все «демократии» мира.

«Я абсолютно уверена, что Украина выиграет эту войну, но если они проиграют, это будет катастрофа не только для нашего региона, не только для Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран, но также и для всех демократических стран. Демократия должна показать свои зубы. Я понимаю, что победа Украины сильно повлияет и на ситуацию в Белоруссии, потому что мы обе страны сталкиваемся с одним и тем же врагом – империалистическими амбициями России. И без свободной Украины не будет свободной Белоруссии. Но также и наоборот мы должны помнить, что без свободной, независимой Белоруссии будет существовать постоянная угроза безопасности всего региона Европы. Так помогите же Украине выиграть эту войну!» – призвала самозванка.