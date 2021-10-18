Похищением наблюдателя ЛНР Киев прострелил себе ногу – украинский политолог

18.10.2021 22:54 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Похищением украинскими диверсантами наблюдателя СЦКК от ЛНР – это итог целой цепочки событий, берущих начало ещё с лета этого года.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что неделя начиналась с визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, где было чётко сказано, что американцы выступают за поддержание Минских соглашений, а уже через сутки происходит инцидент с похищением луганского офицера.

«А в сухом остатке обе стороны вышли на разрыв переговорного процесса. Пасечник говорит, что мы выходим, пока не решится вопрос этого офицера. Естественно, если Украина не заинтересована решить, офицер будет сидеть. Тогда что мы будем иметь? Дело не в офицере, а в том, что, наконец, найден повод с красивой миной лица выйти из переговорного процесса. Всегда надо искать, а кому это нужно? Кому нужно сейчас обострение?» – сказал Ермолаев.

Также эксперт напомнил, что последние месяцы на Украине муссировалась тема возможности или невозможности встречи Зеленского с Путиным, при этом буквально накануне обсуждаемой недели Москва даже допускала возможность переговоров.

«Эта ситуация, естественно, делает невозможным даже заикание об этом. Песков в конце недели дал краткий блиц, где сказал, что вообще нет оснований», – уточнил политолог. «А на практике это означает, что после событий лета-осени, когда жители т.н. ЛДНР приняли участие в выборном процессе, там полным ходом идёт паспортизация, они подписали соглашение об общем экономическом пространстве, то есть, делают более упрощённой работу внешних инвесторов, вероятнее всего, российских. Идут изменения политической и экономической программы, в связи с принятием концепции новых национальных русских государств. Прекращение каких-либо переговорных процессов с Украиной – это, прежде всего, в интересах режимов ЛНР-ДНР», – объяснил Ермолаев.

При этом, по его словам, Киев, который, с одной стороны, декларировал невозможность переговоров с республиками Донбасса, но при этом, обрубив перспективу встречи с руководством РФ, в результате попал в очень непростую для себя ситуацию.

«Посмотрите на украинскую сторону. На момент возникшей ситуации к осени у Украины не было – ни своего плана реализации Минских соглашений, не было и большого желания вести переговоры, как в минском, так и в двустороннем формате, вариант контакта с сепаратистами вообще напрочь отрицается. Ну и, по большому счёту, мы видим некую растерянность нынешней правящей в Украине элиты, которая не знает толком, что делать», – добавил эксперт.

Напомним, в Донецке продолжаются акции протеста возле офиса ОБСЕ с требованием прекратить покрывать военные преступления Украины.