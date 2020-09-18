Польский мэр направил поздравление в РФ, несмотря на кризис отношений Москвы и Варшавы

18.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент польского Конина Петр Корытковский и заместитель председателя Общества сотрудничества «Польша-Восток» Здзислав Яцашек поздравили Брянск с днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, сообщает портал РИА «Стрела».

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Корытковский отметил, что очень рад сотрудничеству между Конином и Брянском, а также пообещал и дальше способствовать укреплению этого взаимодействия.

В свою очередь Яцашек рассказал, что благодаря работе некоммерческой организации «Польша-Восток» удалось отреставрировать установленный в Польше мемориал брянской подпольщице Анне Морозовой.

Рядом с ним появился памятник неизвестным воинам из ее группы, которые погибли с Анной в одном бою с гитлеровцами на польской территории.

Примечательно, что мэр Конина, победивший на выборах в конце 2018 года, свой первый зарубежный визит совершил в Россию, в Брянск, где 9 мая прошел по городу в колонне Бессмертного полка.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», киевский пропагандист Виталий Портников заявил, что вскоре Польша станет другом России, а Украина окажется в кольце пророссийских стран.