«Пора перестать быть упоротыми, мы никогда не победим Россию!» – бывший «слуга народа»

06.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на то, что украинцы, белорусы и русские являются одним народом, они якобы не способны ужиться в одном государстве из-за «ментальных различий».

Об этом в интервью украинской журналистке Наталии Влащенко заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, исключенный из фракции «Слуга народа» за визит к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за то, чтобы Украина, Белоруссия и Россия были суверенными государствами. Считаю, что мы один народ и одна семья, ментально и этнически. У нас есть ментальные различия, поэтому мы не можем жить в одном государстве, поэтому мы должны жить в абсолютной дружбе и спокойствии», – сказал он.

Также Евгений Шевченко подчеркнул, что Украине никогда не победить Россию, поэтому Киев должен прислушаться к голосу разума и решить проблему Донбасса.

«Ради будущего Украины, мы должны найти в себе разум, терпение и решить вопрос по Донбассу с Россией. Потому что исторически – мы проиграем. Потому что исторически Россия мощная, а мы слабее. Мы не должны быть упоротыми, идти напролом и рушить всё вокруг себя!», – сказал Шевченко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс не будет частью России и призвал население региона покинуть страну «ради детей и внуков», если они с этим не согласны.